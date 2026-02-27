Multifukčná striekacia pištoľ Premium set

Jedna sada na viac zavlažovacích úloh: Obsahuje multifunkčnú kovovú striekaciu pištoľ Premium, univerzálnu hadicovú spojku a ďalšie praktické príslušenstvo.

Jedna sada na viac úloh zavlažovania a čistenia. Multifunkčná sprejová sada Premium obsahuje multifunkčnú striekaciu pištoľ Plus. Vyznačuje sa štyrmi rôznymi vzormi striekania: postrekovač, horizontálny plochý prúd, prúd prevzdušňovača a jemná rozprašovacia hmla. Otočná rukoväť sa veľmi pohodlne drží, či už pri zalievaní alebo čistení. Sada obsahuje aj dve prémiové univerzálne hadicové spojky Plus s rukoväťou – jednu s Aqua Stop a druhú bez – ako aj 3/4" závitový konektor s 1/2" reduktorom závitu. Konektory je možné použiť s akýmkoľvek bežným priemerom záhradnej hadice a sú kompatibilné so všetkými komerčne dostupnými klikacími systémami.

Vlastnosti a výhody
Špeciálna membránová technológia
  • Na použitie odolné voči kvapkaniu aj pri zmene vzoru striekania alebo po vytečení vody.
Otočná rukoväť
  • Individuálne používanie so spúšťou nasmerovanou dopredu alebo dozadu.
Ergonomický regulačný ventil
  • Regulácia prietoku vody na postrekovači iba jednou rukou.
Štyri voliteľné tvary prúdu s funkciou západky: sprcha, horizontálny plochý prúd, perlový prúd, rozprašovaná hmla
  • Pre každú oblasť použitia správny tvar rozstrekovaného prúdu.
Jednoduchá aretácia spúšte
  • Pre pohodlné a trvalé zavlažovanie.
Prvky z mäkčeného plastu
  • Pre protišmykovosť, väčšie pohodlie a ochranu pred poškodením.
Odnímateľný sprchový kotúč
  • Na čistenie membrány a upchatých trysiek.
Aqua Stop
  • Pre bezpečné odpájanie príslušenstva a hadice bez rozstrekovania.
Univerzálne konektory (1/2", 5/8", 3/4")
  • Hodí sa ku všetkých bežným záhradným hadiciam.
Klik systém
  • Hodí sa pre všetky známe značky.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 250 x 70 x 130

Výbava

  • Počet rozstrekovacích prúdov: 4
  • Otočná rukoväť
  • Aretácia na rukoväti
  • Regulovateľný prietok
  • Funkcia samovyprázdňovania
  • Prvky z mäkčeného plastu
  • Kov
  • Vzor prúdu: hmlový prúd
  • Vzor prúdu: horizontálny plochý prúd
  • Vzor prúdu: prevzdušňovací prúd
  • Vzor prúdu: postrekovač
Oblasti využitia
  • Zavlažovanie záhrady
  • Kvetinové a zeleninové záhony
  • Črepníkové rastliny
  • Na čistenie od listov
  • Jemné rastliny (napr. sadenice)
  • Živé ploty