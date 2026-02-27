Multifukčná striekacia pištoľ Premium set
Jedna sada na viac zavlažovacích úloh: Obsahuje multifunkčnú kovovú striekaciu pištoľ Premium, univerzálnu hadicovú spojku a ďalšie praktické príslušenstvo.
Jedna sada na viac úloh zavlažovania a čistenia. Multifunkčná sprejová sada Premium obsahuje multifunkčnú striekaciu pištoľ Plus. Vyznačuje sa štyrmi rôznymi vzormi striekania: postrekovač, horizontálny plochý prúd, prúd prevzdušňovača a jemná rozprašovacia hmla. Otočná rukoväť sa veľmi pohodlne drží, či už pri zalievaní alebo čistení. Sada obsahuje aj dve prémiové univerzálne hadicové spojky Plus s rukoväťou – jednu s Aqua Stop a druhú bez – ako aj 3/4" závitový konektor s 1/2" reduktorom závitu. Konektory je možné použiť s akýmkoľvek bežným priemerom záhradnej hadice a sú kompatibilné so všetkými komerčne dostupnými klikacími systémami.
Vlastnosti a výhody
Špeciálna membránová technológia
- Na použitie odolné voči kvapkaniu aj pri zmene vzoru striekania alebo po vytečení vody.
Otočná rukoväť
- Individuálne používanie so spúšťou nasmerovanou dopredu alebo dozadu.
Ergonomický regulačný ventil
- Regulácia prietoku vody na postrekovači iba jednou rukou.
Štyri voliteľné tvary prúdu s funkciou západky: sprcha, horizontálny plochý prúd, perlový prúd, rozprašovaná hmla
- Pre každú oblasť použitia správny tvar rozstrekovaného prúdu.
Jednoduchá aretácia spúšte
- Pre pohodlné a trvalé zavlažovanie.
Prvky z mäkčeného plastu
- Pre protišmykovosť, väčšie pohodlie a ochranu pred poškodením.
Odnímateľný sprchový kotúč
- Na čistenie membrány a upchatých trysiek.
Aqua Stop
- Pre bezpečné odpájanie príslušenstva a hadice bez rozstrekovania.
Univerzálne konektory (1/2", 5/8", 3/4")
- Hodí sa ku všetkých bežným záhradným hadiciam.
Klik systém
- Hodí sa pre všetky známe značky.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|250 x 70 x 130
Výbava
- Počet rozstrekovacích prúdov: 4
- Otočná rukoväť
- Aretácia na rukoväti
- Regulovateľný prietok
- Funkcia samovyprázdňovania
- Prvky z mäkčeného plastu
- Kov
- Vzor prúdu: hmlový prúd
- Vzor prúdu: horizontálny plochý prúd
- Vzor prúdu: prevzdušňovací prúd
- Vzor prúdu: postrekovač
Oblasti využitia
- Zavlažovanie záhrady
- Kvetinové a zeleninové záhony
- Črepníkové rastliny
- Na čistenie od listov
- Jemné rastliny (napr. sadenice)
- Živé ploty