Autoadaptér

Vždy dostatok sily na cestách - s autoadaptérom je možné mobilný exteriérový čistič OC 3 pohodlne ovládať cez autobatériu.

Kärcher autoadaptér sa dá jednoducho pripojiť k zapaľovaču cigariet vo vozidle a nabíjacej zásuvke mobilného exteriérového čističa. Mobilný exteriérový čistič tak môže byť napájaný (nie nabíjaný) prostredníctvom autobatérie – napríklad keď je batéria vybitá. Pre nepretržité čistenie na cestách.

Vlastnosti a výhody
S pripojením na štandardný zapaľovač cigariet do auta
  • Pre pohodlné pripojenie v automobile
  • Dá sa pripojiť cez nabíjaciu zásuvku na mobilnom čističi.
Ideálne napájanie na cestách
  • Vždy dostatok energie - bez ohľadu na výdrž batérie.
  • Pre plnú mobilitu.
Veľký akčný rádius
  • Dĺžka 2 metre.
  • Mobilný čistič tak môže byť ideálne umiestnený vedľa auta.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 150 x 38 x 54
Autoadaptér náhradný diel

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