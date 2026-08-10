Autoadaptér
Vždy dostatok sily na cestách - s autoadaptérom je možné mobilný exteriérový čistič OC 3 pohodlne ovládať cez autobatériu.
Kärcher autoadaptér sa dá jednoducho pripojiť k zapaľovaču cigariet vo vozidle a nabíjacej zásuvke mobilného exteriérového čističa. Mobilný exteriérový čistič tak môže byť napájaný (nie nabíjaný) prostredníctvom autobatérie – napríklad keď je batéria vybitá. Pre nepretržité čistenie na cestách.
Vlastnosti a výhody
S pripojením na štandardný zapaľovač cigariet do auta
- Pre pohodlné pripojenie v automobile
- Dá sa pripojiť cez nabíjaciu zásuvku na mobilnom čističi.
Ideálne napájanie na cestách
- Vždy dostatok energie - bez ohľadu na výdrž batérie.
- Pre plnú mobilitu.
Veľký akčný rádius
- Dĺžka 2 metre.
- Mobilný čistič tak môže byť ideálne umiestnený vedľa auta.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|150 x 38 x 54
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