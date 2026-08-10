Box na príslušenstvo Adventure
S boxom na príslušenstvo Adventure je možné vďaka optimálne prispôsobenému príslušenstvu čistenie bez námahy kdekoľvek v exteriéri. Ideálny pre všetkých, čo veľa cestujú.
Perfektný, ak často cestujete: box na príslušenstvo Adventure s optimálne prispôsobeným príslušenstvom, na čistenie kdekoľvek v exteriéri. Univerzálna kefa, ktorá sa pripája na pištoľ, uvoľní svojimi mäkkými štetinami nepoddajnú špinu a odplaví ju. Pomocou nasávacej hadice je možné využívať alternatívne vodné zdroje, ako sú studne alebo kanistre na vodu. Príslušenstvo je možné uložiť v praktickom boxe, ktorý sa ukladá na tlakovom čističi.
Vlastnosti a výhody
Box na príslušenstvo
- Môže sa pripevniť klipom, takže bude všetko dobre uložené.
Univerzálna kefa
- Odstraňuje odolnejšie nečistoty.
Nasávacia hadica
- Na využívanie alternatívnych vodných zdrojov, ako sú studne alebo kanistre.
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|229 x 221 x 108
Balenie obsahuje
- Odkladací box
- Univerzálna kefa
- Hadica na nasávanie vody
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Oblasti využitia
- Topánky / turistická obuv
- Kočíky/buginy
- Stanové / kempingové vybavenie
- Bicykle