Box na príslušenstvo Adventure

S boxom na príslušenstvo Adventure je možné vďaka optimálne prispôsobenému príslušenstvu čistenie bez námahy kdekoľvek v exteriéri. Ideálny pre všetkých, čo veľa cestujú.

Perfektný, ak často cestujete: box na príslušenstvo Adventure s optimálne prispôsobeným príslušenstvom, na čistenie kdekoľvek v exteriéri. Univerzálna kefa, ktorá sa pripája na pištoľ, uvoľní svojimi mäkkými štetinami nepoddajnú špinu a odplaví ju. Pomocou nasávacej hadice je možné využívať alternatívne vodné zdroje, ako sú studne alebo kanistre na vodu. Príslušenstvo je možné uložiť v praktickom boxe, ktorý sa ukladá na tlakovom čističi.

Vlastnosti a výhody
Box na príslušenstvo
  • Môže sa pripevniť klipom, takže bude všetko dobre uložené.
Univerzálna kefa
  • Odstraňuje odolnejšie nečistoty.
Nasávacia hadica
  • Na využívanie alternatívnych vodných zdrojov, ako sú studne alebo kanistre.
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 229 x 221 x 108

Balenie obsahuje

  • Odkladací box
  • Univerzálna kefa
  • Hadica na nasávanie vody

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Oblasti využitia
  • Topánky / turistická obuv
  • Kočíky/buginy
  • Stanové / kempingové vybavenie
  • Bicykle