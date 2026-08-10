Extra dlhá štrbinová hubica pre AD
Extra dlhá štrbinová hubica (350 mm) vyrobená z ohňovzdorného materiálu na vysávanie studeného popola. Vhodná pre všetky vysávače popola Kärcher z radu Home & Garden.
Extra dlhá štrbinová hubica (350 mm) je vyrobená z ohňovzdorného materiálu a umožňuje vysávanie studeného popola v ťažko dostupných miestach – napr. v krbe, kachľovej peci alebo grile. Extra dlhá štrbinová hubica je užitočným príslušenstvom pre všetky vysávače popola z radu Home & Garden.
Vlastnosti a výhody
Vhodné pre vysávače popola Kärcher
Vyrobená z ťažko horľavého materiálu
Extra dlhá pre ťažko prístupné miesta v krbe, kachľovej peci alebo grile
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Štandardný priemer (mm)
|35
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|350 x 41 x 41
Oblasti využitia
- Krby, pece, kachle
- Grilovanie