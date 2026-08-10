Extra dlhá štrbinová hubica pre AD

Extra dlhá štrbinová hubica (350 mm) vyrobená z ohňovzdorného materiálu na vysávanie studeného popola. Vhodná pre všetky vysávače popola Kärcher z radu Home & Garden.

Extra dlhá štrbinová hubica (350 mm) je vyrobená z ohňovzdorného materiálu a umožňuje vysávanie studeného popola v ťažko dostupných miestach – napr. v krbe, kachľovej peci alebo grile. Extra dlhá štrbinová hubica je užitočným príslušenstvom pre všetky vysávače popola z radu Home & Garden.

Vlastnosti a výhody
Vhodné pre vysávače popola Kärcher
Vyrobená z ťažko horľavého materiálu
Extra dlhá pre ťažko prístupné miesta v krbe, kachľovej peci alebo grile
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Štandardný priemer (mm) 35
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 350 x 41 x 41
Oblasti využitia
  • Krby, pece, kachle
  • Grilovanie