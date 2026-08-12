Filtračné vrecká z netkanej textílie pre VC 6, 5 ks

Extrémne pevné filtračné vrecká z netkanej textílie s vysokým filtračným účinkom a praktickým uzáverom pre hygienickú výmenu vrecka.

Extrémne pevné filtračné vrecká z netkanej textílie s vysokým filtračným účinkom. Zachytávanie prachu je až trojnásobne vyššie ako u bežných vreciek do vysávačov. S praktickým uzáverom pre hygienickú likvidáciu. Filtračné vrecká sú vhodné pre vysávače VC 6, VC 6100, VC 6200 a VC 6300. V balení je 5 kusov.

Vlastnosti a výhody
Kvalitná netkaná textília
  • Veľmi vysoký objem zachytávaných nečistôt
  • Obzvlášť pevné
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 5
Farba Biela
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 200 x 150 x 10
Kompatibilné stroje