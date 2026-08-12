Filtračné vrecká z netkanej textílie pre VC 6, 5 ks
Extrémne pevné filtračné vrecká z netkanej textílie s vysokým filtračným účinkom a praktickým uzáverom pre hygienickú výmenu vrecka.
Extrémne pevné filtračné vrecká z netkanej textílie s vysokým filtračným účinkom. Zachytávanie prachu je až trojnásobne vyššie ako u bežných vreciek do vysávačov. S praktickým uzáverom pre hygienickú likvidáciu. Filtračné vrecká sú vhodné pre vysávače VC 6, VC 6100, VC 6200 a VC 6300. V balení je 5 kusov.
Vlastnosti a výhody
Kvalitná netkaná textília
- Veľmi vysoký objem zachytávaných nečistôt
- Obzvlášť pevné
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|5
|Farba
|Biela
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|200 x 150 x 10