Leštiace pady na parkety pre FP, voskované, 3 ks
3 leštiace pady pre leštič podláh FP 303. Špeciálne určené na perfektné leštenie voskovaných tvrdých plôch, ako sú voskované parkety.
3 leštiace pady pre leštič s odsávaním FP 303. Na perfektné leštenie voskovaných tvrdých plôch ako aj podláh s olejovo-voskovou ochrannou vrstvou, ako sú napr. parkety. Leštiace pady na voskované podlahy boli vyvinuté špeciálne pre túto oblasť použitia a vďaka svojim špeciálnym vlastnostiam zaručujú ešte lepší výsledok leštenia na voskovaných tvrdých plochách a podlahách s olejovo-voskovou ochrannou vrstvou. Leštiace pady jednoducho upevnite na leštiaci kotúč leštiča a dajte sa do práce.
Vlastnosti a výhody
Leštiace pady z kvalitného mikrovlákna
- Optimálne výsledky leštenia na voskovaných drevených podlahách alebo podlahách s olejovo-voskovou ochrannou vrstvou.
- Špeciálne vyvinuté na leštenie voskovaných drevených podláh alebo podláh s olejovo-voskovou ochrannou vrstvou
- Možné prať v práčke pri 60 ℃
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|3
|Farba
|Biela
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|125 x 125 x 10
Oblasti využitia
- Voskované drevené podlahy