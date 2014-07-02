Leštiace pady na parkety pre FP, voskované, 3 ks

3 leštiace pady pre leštič podláh FP 303. Špeciálne určené na perfektné leštenie voskovaných tvrdých plôch, ako sú voskované parkety.

3 leštiace pady pre leštič s odsávaním FP 303. Na perfektné leštenie voskovaných tvrdých plôch ako aj podláh s olejovo-voskovou ochrannou vrstvou, ako sú napr. parkety. Leštiace pady na voskované podlahy boli vyvinuté špeciálne pre túto oblasť použitia a vďaka svojim špeciálnym vlastnostiam zaručujú ešte lepší výsledok leštenia na voskovaných tvrdých plochách a podlahách s olejovo-voskovou ochrannou vrstvou. Leštiace pady jednoducho upevnite na leštiaci kotúč leštiča a dajte sa do práce.

Vlastnosti a výhody
Leštiace pady z kvalitného mikrovlákna
  • Optimálne výsledky leštenia na voskovaných drevených podlahách alebo podlahách s olejovo-voskovou ochrannou vrstvou.
  • Špeciálne vyvinuté na leštenie voskovaných drevených podláh alebo podláh s olejovo-voskovou ochrannou vrstvou
  • Možné prať v práčke pri 60 ℃
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 3
Farba Biela
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 125 x 125 x 10
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Voskované drevené podlahy