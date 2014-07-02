Leštiace pady (univerzálne) pre FP, 3 ks

3 leštiace pady pre leštič podláh FP 303. Na perfektné leštenie všetkých tvrdých plôch a podláh, ako sú parkety, kameň, linoleum, korok, PVC a laminát.

3 leštiace pady pre leštič FP 303. Na perfektné leštenie všetkých tvrdých plôch a podláh, ako sú parkety, kameň, linoleum, korok, PVC a laminát. Pre viditeľné výsledky leštenia.

Vlastnosti a výhody
Leštiaci pad z kvalitnej imitácie vlny
  • Perfektné výsledky leštenia na všetkých podlahových krytinách
  • Možné prať v práčke pri 60 ℃
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 3
Farba Biela
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 125 x 125 x 10
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy