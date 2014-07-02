Leštiace pady (univerzálne) pre FP, 3 ks
3 leštiace pady pre leštič podláh FP 303. Na perfektné leštenie všetkých tvrdých plôch a podláh, ako sú parkety, kameň, linoleum, korok, PVC a laminát.
3 leštiace pady pre leštič FP 303. Na perfektné leštenie všetkých tvrdých plôch a podláh, ako sú parkety, kameň, linoleum, korok, PVC a laminát. Pre viditeľné výsledky leštenia.
Vlastnosti a výhody
Leštiaci pad z kvalitnej imitácie vlny
- Perfektné výsledky leštenia na všetkých podlahových krytinách
- Možné prať v práčke pri 60 ℃
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|3
|Farba
|Biela
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|125 x 125 x 10
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy