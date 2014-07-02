Návleky z mikrovlákna
Návlek na utieranie z mikrovlákna sa postará o optimálne odstránenie špiny zo všetkých hladkých povrchov.
Návlek na utieranie z mikrovlákna sa postará o optimálne odstránenie špiny zo všetkých hladkých povrchov, ako je skla či okna. Spolu so sprejovou fľašou, stierkou na okná WV a koncentrátom čistiaceho prostriedku na okná zaručuje čistotu bez šmúh. Takto ide umývanie okien od ruky ako nikdy predtým.
Vlastnosti a výhody
Kvalitný pad z mikrovlákna s abrazívnymi a mäkkými mikrovláknami
- Špina sa optimálne uvoľní z povrchu a pozbiera pomocou utierky
- Abrazívne vlákna uvoľnia z povrchu aj nepoddajné znečistenie
- Mäkké vlákna utierky optimálne pozbierajú uvoľnenú špinu
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|2
|Farba
|Biela
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|70 x 275 x 30
Oblasti využitia
- Okná a sklenené povrchy