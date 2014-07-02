Návleky z mikrovlákna

Návlek na utieranie z mikrovlákna sa postará o optimálne odstránenie špiny zo všetkých hladkých povrchov.

Návlek na utieranie z mikrovlákna sa postará o optimálne odstránenie špiny zo všetkých hladkých povrchov, ako je skla či okna. Spolu so sprejovou fľašou, stierkou na okná WV a koncentrátom čistiaceho prostriedku na okná zaručuje čistotu bez šmúh. Takto ide umývanie okien od ruky ako nikdy predtým.

Vlastnosti a výhody
Kvalitný pad z mikrovlákna s abrazívnymi a mäkkými mikrovláknami
  • Špina sa optimálne uvoľní z povrchu a pozbiera pomocou utierky
  • Abrazívne vlákna uvoľnia z povrchu aj nepoddajné znečistenie
  • Mäkké vlákna utierky optimálne pozbierajú uvoľnenú špinu
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 2
Farba Biela
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 70 x 275 x 30
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Okná a sklenené povrchy