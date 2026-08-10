Oceľový nôž pre LMO 18-36 Battery
Nôž kosačky na trávu so šírkou rezu 36 cm je ideálny na použitie v akumulátorovom modele LMO 18-36 Battery a zabezpečí vynikajúce výsledky kosenia.
Extra ostré oceľové nože pre akumulátorovú kosačku na trávu LMO 18-36 Battery. So šírkou rezu 36 centimetrov kosia čisto a nezanechávajú nerovnosti ani na nerovných miestach. Vynikajúce oceľové nože zasiahnu iba s minimálnou silou každé steblo a zabezpečujú vynikajúci výsledok kosenia. Keď má byť vymenený nôž kosačky na trávu, je to možné pomocou niekoľkých krokov a jednej skrutky a hneď môžete pokračovať v práci. Vďaka sofistikovanému tvaru noža končí pokosená tráva bezo zvyšku v zbernom koši. Kosenie sa tak stáva zábavou.
Vlastnosti a výhody
Extra ostrý oceľový nôž
- Použitie vysokokvalitnej ocele zabezpečí čistý výsledok rezania bez potrhaných stebiel.
Ľahká výmena noža
- Iba niekoľko krokov, jedna skrutka a nôž je vymenený.
Efektívny tvar
- Vďaka sofistikovanému tvaru noža končí odstrihnutá zeleň bezo zvyšku v zbernom koši.
Perfektne zosúladené príslušenstvo
- Nôž kosačky na trávu je ideálny pre akumulátorovú kosačku LMO 18-36 Battery.
Špecifikácie
Technické údaje
|Šírka rezu (cm)
|36
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|360 x 61 x 11
Oblasti využitia
- Trávnik