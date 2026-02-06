Súprava s náhradnou vysokotlakovou hadicou HK 12

Súprava s vysokotlakovou hadicou 12 m pre vysokotlakové čističe Kärcher od roku výroby 1992. Nevhodná pre modely s navíjacím bubnom. Vrátane vysokotlakovej pištole a adaptéru Quick Connect.

Táto súprava príslušenstva obsahuje okrem vysokotlakovej hadice 12 m aj ergonomickú vysokotlakovú pištoľ a Quick Connect adaptér pre triedy K 2 až K 7. Táto súprava je vhodná pre všetky hobby vysokotlakové čističe Kärcher od roku výroby 1992 (okrem strojov s bubnom na navíjanie hadice).

Vlastnosti a výhody
Adaptér
  • Jednoduché odpojenie vysokotlakovej hadice od pištole a stroja.
  • Vysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Vysokotlaková hadica
  • S prípojkami Quick Connect pre rýchle zapojenie.
Vysokotlaková pištoľ
  • Pre ergonomickú prácu.
Špecifikácie

Technické údaje

Teplota (°C) max. 60
Max. tlak (bar) 180
Dĺžka (m) 12
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 1,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 551 x 250 x 250
Kompatibilné stroje
Príslušenstvo
Súprava s náhradnou vysokotlakovou hadicou HK 12 náhradný diel

