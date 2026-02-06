Súprava s náhradnou vysokotlakovou hadicou HK 12
Súprava s vysokotlakovou hadicou 12 m pre vysokotlakové čističe Kärcher od roku výroby 1992. Nevhodná pre modely s navíjacím bubnom. Vrátane vysokotlakovej pištole a adaptéru Quick Connect.
Táto súprava príslušenstva obsahuje okrem vysokotlakovej hadice 12 m aj ergonomickú vysokotlakovú pištoľ a Quick Connect adaptér pre triedy K 2 až K 7. Táto súprava je vhodná pre všetky hobby vysokotlakové čističe Kärcher od roku výroby 1992 (okrem strojov s bubnom na navíjanie hadice).
Vlastnosti a výhody
Adaptér
- Jednoduché odpojenie vysokotlakovej hadice od pištole a stroja.
- Vysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Vysokotlaková hadica
- S prípojkami Quick Connect pre rýchle zapojenie.
Vysokotlaková pištoľ
- Pre ergonomickú prácu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Teplota (°C)
|max. 60
|Max. tlak (bar)
|180
|Dĺžka (m)
|12
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|1,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|551 x 250 x 250
Príslušenstvo
Súprava s náhradnou vysokotlakovou hadicou HK 12 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher