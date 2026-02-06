Súprava s náhradnou vysokotlakovou hadicou HK 7,5

Súprava s vysokotlakovou hadicou 7,5 m pre vysokotlakové čističe Kärcher od roku výroby 1992 (nevhodná pre modely s navíjacím bubnom). S adaptérom Quick Connect pre triedy K 2 - K 7.

Súčasťou súpravy je vysokotlaková hadica 7,5 m, ergonomická vysokotlaková pištoľ a adaptér Quick Connect pre triedy K 2 až K 7. Súprava je vhodná pre všetky hobby vysokotlakové čističe Kärcher bez bubna na navíjanie vysokotlakovej hadice od roku výroby 1992.

Vlastnosti a výhody
Adaptér
  • Jednoduché odpojenie vysokotlakovej hadice od pištole a stroja.
  • Vysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Vysokotlaková hadica
  • S prípojkami Quick Connect pre rýchle zapojenie.
Vysokotlaková pištoľ
  • Pre ergonomickú prácu.
Špecifikácie

Technické údaje

Teplota (°C) max. 60
Max. tlak (bar) 180
Dĺžka (m) 7,5
Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 1,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 551 x 250 x 60
