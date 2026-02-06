Súprava s náhradnou vysokotlakovou hadicou HK 7,5
Súprava s vysokotlakovou hadicou 7,5 m pre vysokotlakové čističe Kärcher od roku výroby 1992 (nevhodná pre modely s navíjacím bubnom). S adaptérom Quick Connect pre triedy K 2 - K 7.
Vlastnosti a výhody
Adaptér
- Jednoduché odpojenie vysokotlakovej hadice od pištole a stroja.
- Vysokotlaková hadica sa dá rýchlo a pohodlne napojiť a opäť odpojiť od stroja a pištole. Šetrí to čas a náklady.
Vysokotlaková hadica
- S prípojkami Quick Connect pre rýchle zapojenie.
Vysokotlaková pištoľ
- Pre ergonomickú prácu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Teplota (°C)
|max. 60
|Max. tlak (bar)
|180
|Dĺžka (m)
|7,5
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|1,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|551 x 250 x 60
Príslušenstvo
Súprava s náhradnou vysokotlakovou hadicou HK 7,5 náhradný diel
