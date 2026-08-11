Držiak na prachový mop Classic 120 cm
Na použitie so 120 cm širokými mopmi na prach s pevným pripojením rukoväte. Ideálne na suché utieranie veľkých plôch.
120 cm držiak mopu na prach Kärcher s priemerom 120 cm. Ideálne pre bežné suché utieranie prachu na veľkých otvorených plochách, ako sú športové haly a sklady. Pevné spojenie rukoväte pomáha čistiť povrchy v pásoch pri pohyboch vpred.
Špecifikácie
Technické údaje
|Program
|CLASSIC
|Druh špiny
|Uvoľňovanie trosiek
|Použitie textilu
|Textilný materiál odolný
|Pracovná šírka (cm)
|120
|Materiál
|Oceľ, pozinkovaná
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Hmotnosť na výrobok (kg)
|1,6
|Rozmery (d x š) (mm)
|1200 x 90
Oblasti využitia
- Podlaha - chemické čistenie