Držiak na prachový mop Classic 120 cm

Na použitie so 120 cm širokými mopmi na prach s pevným pripojením rukoväte. Ideálne na suché utieranie veľkých plôch.

120 cm držiak mopu na prach Kärcher s priemerom 120 cm. Ideálne pre bežné suché utieranie prachu na veľkých otvorených plochách, ako sú športové haly a sklady. Pevné spojenie rukoväte pomáha čistiť povrchy v pásoch pri pohyboch vpred.

Špecifikácie

Technické údaje

Program CLASSIC
Druh špiny Uvoľňovanie trosiek
Použitie textilu Textilný materiál odolný
Pracovná šírka (cm) 120
Materiál Oceľ, pozinkovaná
Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Hmotnosť na výrobok (kg) 1,6
Rozmery (d x š) (mm) 1200 x 90
Držiak na prachový mop Classic 120 cm
Oblasti využitia
  • Podlaha - chemické čistenie
Príslušenstvo