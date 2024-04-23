Y distributor

Offers the option to connect two spray units to the machine. Installation on the high pressure outlet.

Specifications

Technical data

Connection thread EASY!Lock
Weight incl. packaging (kg) 0,5
Compatible machines
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Kärcher Tunisia
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