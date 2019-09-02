Jak čistit kolo doma i na cestách
Češi rádi jezdí na kole. Preferují cesty mimo silniční provoz, a protože je cyklostezek pořád málo, vybírají si lesní nebo polní cesty. Po každém takovém výletě by mělo následovat důkladné vyčištění kola. Bez ohledu na to, zda máte kolo horské, městské nebo elektrické, pokud chcete jezdit co nejdéle, měli byste myslet i na řádnou a pravidelnou údržbu. Se správným zařízením a vhodným příslušenstvím je to jenom pár minut práce – před garáží, na zahradě nebo na cestách.
Domácí mytí kola
K důkladnému čištění kola doma je potřeba:
- Stojan na kola nebo zeď
- Čisticí zařízení dle vašeho výběru
- Čisticí prostředek
- Měkký hadr (např. z mikrovlákna)
Tlaková myčka nebo ruční tlaková pistole jsou vhodné čisticí zařízení pro mytí kola. Zatímco tlaková myčka musí být připojena k elektřině a přívodu vody, ruční tlaková pistole je napájena z baterie, a proto vyžaduje pouze připojení k vodě. Je také ideální pro rychlé očištění kola na zahradě a všude tam, kde není k dispozici elektrické připojení.
Tam, kde není k dispozici vodovodní přípojka, mohou tlakové myčky třídy K4 až K7 a KHB 5 nasávat vodu ze sudu nebo nádoby. Potřebná je k tomu kompatibilní sací hadice pro tlakovou myčku nebo tlakovou pistoli jako příslušenství.
Mytí kola na cestách
Mobilní tlaková myčka OC 3 je vhodný pro čištění jízdního kola od prachu a nečistot na cestách. V případě náročných blátivých výletů si tak neznečistíte kufr automobilu. Díky kompaktním rozměrům se do boxu vejde stříkací pistole, spirálová hadice s délkou 2,8 metru a odnímatelná čtyřlitrová nádrž.
Pro čištění pomocí OC 3 jednoduše vyjmete nádrž a naplníte ji vodou. Vytáhnete stříkací pistoli ze zařízení a nádrž znovu řádně zajistíte. Poté nasměrujete stříkací pistoli na kolo a zatáhněte za spoušť. Lithium-iontová baterie má výdrž 15 minut. Pomocí adaptéru do vozidla lze OC 3 ovládat také s autobaterií.
Kufřík pro čištění kola obsahuje univerzální kartáč, čisticí prostředek a utěrku z mikrovlákna - jinými slovy vše, co potřebujete pro rychlé očištění kola. S vhodnou sací hadicí může být voda čerpána také z externí nádoby.
Mytí kola krok za krokem
Nejprve postavte kolo na vodorovnou plochu a buď ho připevněte do stojanu nebo opřete o zeď nebo velký strom.
Pro čištění na cestách: vyjměte nádrž OC 3, vyjměte stříkací pistoli, znovu zajistěte nádrž a zapněte zařízení. Pro čištění doma: připojte tlakovou myčku nebo KHB 5 k přívodu vody a v případě potřeby k elektřině a zapněte zařízení. Pro čištění kol používejte plochou trysku.
Nyní namiřte hadici OC 3, KHB 5 nebo tlakové myčky na kolo. Nesměrujte proud vody přímo na ložiska, tlumiče nárazů nebo elektrická připojení, např. e-kola. Při čištění pod vysokým tlakem dodržujte dostatečnou vzdálenost od pneumatik a malých dílů (cca 30 cm).
Tip: Při čištění zdola nahoru je lépe viditelné, kde je již kolo již čisté.
V případě odolných nečistot se doporučuje použít čisticí prostředek. Například je vhodný Čisticí prostředek na kola a motorky 3v1: před čištěním naneste čisticí prostředek rovnoměrně na znečištěná místa, nechte jej krátce působit a poté opláchněte.
Důležité: Z důvodu ochrany životního prostředí by měl být čisticí prostředek používán pouze na pevných površích (např. Asfalt) s odtokem do kanalizačního systému.
Pokud je na rámu stále šedý zákal, lze jej odstranit pomocí mycího kartáče. Poté rám otřete do sucha měkkým hadříkem (např. z mikrovlákna). Po očištění olej a řetěz opět naolejujte.
Tip: Abyste ušetřili vodu při čištění pomocí OC 3, navlhčete univerzální kartáč a vyčistěte kolo. Potom spláchněte nečistoty.
Vhodné čisticí zařízení a příslušenství
Mobilní outdoorová myčka OC 3 - Bike Box
Kompaktní, snadno se přepravuje a snadno se skladuje. S integrovanou baterií a vodní nádrží pro různé použití na cestách bez připojení k elektřině a vodě.
Ruční tlaková pistole KHB 5
Ruční tlaková pistole s výměnitelnou 18V baterií pro rychlé a všestranné použití kolem domu - bez připojení k elektrické síti.
Tlaková myčka s příslušenstvím
Správná třída výkonu a produktová řada pro různé požadavky, stejně jako ucelená řada příslušenství a čisticích prostředků.
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