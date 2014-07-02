Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce

Ekologická, 5 m dlouhá sací hadice k nasávání vody z alternativních zdrojů jako jsou sudy na dešťovou vodu nebo cisterny.

Sací hadice dlouhá 5 metrů z řady eco!ogic je vhodná pro všechny stroje K 4 až K 7 a umožňuje nasávání vody z alternativních zdrojů, např. sudů na dešťovou vodu nebo cisteren. Hadice neobsahuje ftaláty a PVC, je z 90 % recyklovatelná a navíc balená s maximální šetrností vůči životnímu prostředí.

Charakteristické znaky a výhody
Snadné k nasávání
  • Rychlé nasávání vody z alternativních zdrojů; přívod vody pro tlakové myčky
Velmi praktický.
  • Praktické nasávání vody umožňuje šetrné využívání alternativních zdrojů vody.
Šetrný vůči životnímu prostředí.
  • Bez obsahu ftalátů a PVC, až 90% recyklovatelné,mimořádně šetrný k životnímu prostředí.
Specifikace

Technické údaje

Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 250 x 250 x 85

Videa

Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
  • Nasávání ze zásobáren vody např. z cisteren, dešťových sudů, pramenů atd.
Náhradní díly Nasávací hadice SH 5 k tlakové myčce

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.