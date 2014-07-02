RM 44 G Čistič kol, 500ml

K manuálnímu čištění motorek. Odstraňuje šetrně a účinně typické nečistoty jako brzdný prach, otěr z pneumatik, hmyz, prach a nečistoty s obsahem oleje. Dokonalé zpracování díky konzistenci gelu: nestéká na kolmých plochách.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (ml) 500
Jednotka balení (Kusy) 8
Hmotnost (kg) 0,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 70 x 70 x 240
Vlastnosti
  • Zlepšená Power formule - obzvláště silná i při nejodolnějším brzdném prachu
  • Gelová formule s perfektní přilnavostí zaručuje snadné použití
  • Čisticí prostředek Ready to use (RTU)
  • Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
  • Vyrobeno v Německu
Varování
Varování a bezpečnostní poradenství v souladu se směrnicem EU
  • Signální slovo Nebezpečí
  • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  • P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  • H318 Způsobuje vážné poškození očí.
  • P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
  • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
Kompatibilní přístroje
Oblasti použití
  • Pro čištění motocyklů a skútrů
  • Jízdní kola
