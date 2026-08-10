Nasávací hadice SH 5
Flexibilní, 5 metrů dlouhá sací hadice pro modely KHB a OC 6-18 pro sání vody z alternativních zdrojů, jako jsou sudy nebo nádrže na vodu.
Sací hadici o délce 5 metrů lze použít k odsávání vody z alternativních zdrojů, jako jsou sudy nebo nádrže na vodu. Hadice je extrémně flexibilní, takže je ideální pro modely KHB a OC 6-18.
Charakteristické znaky a výhody
Jednoduché sání
- Rychlé nasávání vody z alternativních zdrojů; přívod vody pro ruční akumulátorovou tlakovou myčku.
Mobilita
- Není nutné připojení vody; ruční akumulátorová talková myčka je vhodná pro mobilní použití.
Flexibilní a snadno manipulovatelné
- Flexibilní hadice se snadno připojuje a skladuje
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|250 x 250 x 60
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Nasávání ze zásobáren vody např. z cisteren, dešťových sudů, pramenů atd.
Náhradní díly Nasávací hadice SH 5
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.