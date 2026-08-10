Nasávací hadice SH 5

Flexibilní, 5 metrů dlouhá sací hadice pro modely KHB a OC 6-18 pro sání vody z alternativních zdrojů, jako jsou sudy nebo nádrže na vodu.

Sací hadici o délce 5 metrů lze použít k odsávání vody z alternativních zdrojů, jako jsou sudy nebo nádrže na vodu. Hadice je extrémně flexibilní, takže je ideální pro modely KHB a OC 6-18.

Charakteristické znaky a výhody
Jednoduché sání
  • Rychlé nasávání vody z alternativních zdrojů; přívod vody pro ruční akumulátorovou tlakovou myčku.
Mobilita
  • Není nutné připojení vody; ruční akumulátorová talková myčka je vhodná pro mobilní použití.
Flexibilní a snadno manipulovatelné
  • Flexibilní hadice se snadno připojuje a skladuje
Specifikace

Technické údaje

Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 250 x 250 x 60
Oblasti použití
  • Nasávání ze zásobáren vody např. z cisteren, dešťových sudů, pramenů atd.
Náhradní díly Nasávací hadice SH 5

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

_____________________


Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.