Nasávací hadice k čerpadlu - sada, 7 m

Ideální nasávací sada pro zahradní čerpadla a zásobování domu vodou, včetně nasávací hadice 7,0 m s nasávacím filtrem, klapkou proti zpětnému toku a principem připojení PerfectConnect.

Sací hadice 7,0 m odolná vůči podtlaku se sacím filtrem a průměrem 3/4" je vhodná k sání vody z alternativních zdrojů a umožňuje díky principu připojení PerfectConnect mimořádně spolehlivé utěsnění a bezporuchový provoz čerpadel. Integrovaná klapka zamezuje zpětnému toku dopravované vody a zkracuje dobu opětovného sání. Sací soupravu lze jednoduše připojit na sací stranu zahradních čerpadel, domovních vodních automatů a vodáren pro zásobování domu vodou. Připojovací sada poslouží i jako prodloužení sací hadice. Pro čerpadla s připojovacím závitem G1 (33,3 mm).

Charakteristické znaky a výhody
Kompletně připravená k připojení, vakuově odolná sací hadice se sacím filtrem a zpětnou klapkou.
  • Pro sání vody s jednoduchou a pohodlnou montáží na čerpadlo.
Specifikace

Technické údaje

Délka (m) 7
Velikost závitu G1
Průměr 3/4″
Barva Černá
Hmotnost (kg) 1,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 120 x 380 x 380

Vybavení

  • Příslušenství v řadě Kärcher PerfectConnect
Oblasti použití
  • Nasávání ze zásobáren vody např. z cisteren, dešťových sudů, pramenů atd.