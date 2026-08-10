Nasávací hadice k čerpadlu - sada, 7 m
Ideální nasávací sada pro zahradní čerpadla a zásobování domu vodou, včetně nasávací hadice 7,0 m s nasávacím filtrem, klapkou proti zpětnému toku a principem připojení PerfectConnect.
Sací hadice 7,0 m odolná vůči podtlaku se sacím filtrem a průměrem 3/4" je vhodná k sání vody z alternativních zdrojů a umožňuje díky principu připojení PerfectConnect mimořádně spolehlivé utěsnění a bezporuchový provoz čerpadel. Integrovaná klapka zamezuje zpětnému toku dopravované vody a zkracuje dobu opětovného sání. Sací soupravu lze jednoduše připojit na sací stranu zahradních čerpadel, domovních vodních automatů a vodáren pro zásobování domu vodou. Připojovací sada poslouží i jako prodloužení sací hadice. Pro čerpadla s připojovacím závitem G1 (33,3 mm).
Charakteristické znaky a výhody
Kompletně připravená k připojení, vakuově odolná sací hadice se sacím filtrem a zpětnou klapkou.
- Pro sání vody s jednoduchou a pohodlnou montáží na čerpadlo.
Specifikace
Technické údaje
|Délka (m)
|7
|Velikost závitu
|G1
|Průměr
|3/4″
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|1,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|120 x 380 x 380
Vybavení
- Příslušenství v řadě Kärcher PerfectConnect
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Nasávání ze zásobáren vody např. z cisteren, dešťových sudů, pramenů atd.