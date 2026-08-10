Předsazený filtr čerpadla, malý
Malý předsazený filtr, velký účinek: Předsazený filtr čerpadla chrání zahradní čerpadla, domovní vodní automaty a vodárny před hrubými částečkami nečistot. S principem PerfectConnect.
Malý předsazený filtr čerpadla zatočí s hrubými částečkami nečistot a pískem v běžných zahradních čerpadlech, domovních vodních automatech a vodárnách, čímž zvyšuje jejich životnost. Předsazený filtr je vhodný především pro zařízení bez instalovaného filtru s průtokem do 4.000 l/h a připojovacím závitem G1 (33,3 mm). Pro snadné čištění lze vložku filtru snadno vyjmout. Velikost ok jemného filtru činí 250 µm (0,25 mm). Radiální princip připojení PerfectConnect nového BP příslušenství garantuje spolehlivé utěsnění a snadnou montáž.
Charakteristické znaky a výhody
Vyjímatelný filtr
- Filtr lze čistit pod tekoucí vodou a použít tak opakovaně.
Čerpadlové předfiltry, malé
- Pro čerpadla s průtokem vody do 4.000 l/h.
Předfiltry
- Pro doplňkovou ochranu čerpadla před hrubými částečkami nečistot a pískem.
Specifikace
Technické údaje
|Velikosti
|Až 4000 l/h velikost ok: 250 μm (0.25 mm)
|Tlak (bar)
|8
|Velikost ok (mm)
|0,25
|Velikost závitu
|G1
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,8
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|120 x 220 x 200
Vybavení
- Příslušenství v řadě Kärcher PerfectConnect
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Pro ochranu ponorného čerpadla před hrubými částicemi nečistot
Náhradní díly Předsazený filtr čerpadla, malý
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
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