Sada univerzálních válců šedé
Univerzální sada odolných a extra savých válců z mikrovlákna vám ušetří čas i námahu. Pro domácnost beze skvrn, šmouh a ručního ždímání.
Stírejte pohodlně každý povrch ve vaší domácnosti. Univerzální sada odolných válců si poradí s vlhkým úklidem tvrdých podlah včetně těch uzavřených, olejovaných i voskovaných. Možnost praní umožňuje opakované použití. Válce jsou kompatibilní s podlahovými myčkami a elektrickými mopy Kärcher. Pro dokonalé výsledky však nikdy nezapomínejte vybrat vhodný čisticí prostředek. Přidejte do košíku také žluté válce, snadno tak barevně odlišíte jednotlivé místnosti. Ideální pro odlišení úklidového náčiní na koupelnu a kuchyň.
Charakteristické znaky a výhody
100% kvalitní mikrovlákna
- Optimální rozpouštění nečistot a jejich odstranění pro důkladné výsledky čištění na všech tvrdých plochách.
- Lze prát v pračce na 60 °C. Nepoužívejte aviváže.
2 rozdílné barvy (žlutá, šedá)
- Hygienická práce v různých oblastech použití (koupelna, kuchyň, armatury atd.).
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|300 x 60 x 60
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Uzamčené parkety