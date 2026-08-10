Sada univerzálních válců žluté
Dvoudílná sada mikrovláknových válců Pure!Roll® pro šetrné čištění a péči o všechny podlahy. Nezanechává vlákna, je savá a odolná. Vhodná pro praní v pračce při teplotě do 60 °C.
Dvojnásobná čisticí síla: válečky pro různé povrchy pro podlahové čističe Kärcher EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 a FC 8 umožňují šetrné čištění a péči o všechny podlahy – včetně parket. Vysoce kvalitní válečky pro různé povrchy jsou bezvláknité, savé a extrémně odolné. Velmi udržitelné: válečky Pure!Roll® jsou vhodné pro praní v pračce při teplotě až 60 °C.
Charakteristické znaky a výhody
Pure!Roll® s vysoce kvalitními mikrovlákny
- Optimální rozpouštění nečistot a jejich odstranění pro důkladné výsledky čištění na všech tvrdých plochách.
- Lze prát v pračce na 60 °C. Nepoužívejte aviváže.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|300 x 60 x 60
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Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- Uzamčené parkety