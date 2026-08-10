Sada utěrek na podlahu Universal EasyFix

Univerzální utěrky na čištění podlah z vysoce kvalitních jemných vláken jsou ideální pro odstraňování odolných nečistot parním čističem. Díky systému háčků a smyček nedochází při výměně utěrky ke kontaktu se špínou.

Sada utěrek na čištění podlah EasyFix obsahuje dvě vysoce savé a odolné utěrky na podlahy z vysoce kvalitních jemných vláken pro podlahovou hubici EasyFix. Textilní tkanina se speciální smyčkovou strukturou zajišťuje obzvláště dobré zachycení nečistot. Vysoká propustnost páry umožňuje vynikající a hygienické výsledky čištění - i rohy a hrany jsou čisté během okamžiku. Díky systému háčků a smyček lze utěrky na čištění podlah snadno a rychle připevnit k podlahové hubici parního čističe: stačí je přitisknout na podlahovou hubici EasyFix a je hotovo. Během práce zůstává utěrka bezpečně umístěna a nemůže sklouznout. Po skončení čištění lze použitou utěrku z podlahové hubice EasyFix sejmout, aniž by došlo ke kontaktu s nečistotami: stačí sešlápnout patku na utěrce a vytáhnout podlahovou hubici nahoru a pryč od ní.

Charakteristické znaky a výhody
Sada utěrek na podlahu Universal EasyFix: prémiové mikrovlákno
prémiové mikrovlákno
Sada utěrek na podlahu Universal EasyFix: Komfortní upínací systém
Komfortní upínací systém
Sada utěrek na podlahu Universal EasyFix: Nožní pedál na utěrku na podlahu
Nožní pedál na utěrku na podlahu
Utěrka na podlahu přesahuje na všech stranách podlahové hubice
Specifikace

Technické údaje

Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 345 x 115 x 10
Oblasti použití
  • Zapečetěné podlahy jako parkety, laminát, korek, kámen, linoleum a PVC i kobercové podlahy s krátkým vlasem
  • Tvrdé podlahy
  • Obkladové dlaždice