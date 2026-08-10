Sada utěrek na podlahu Universal EasyFix
Univerzální utěrky na čištění podlah z vysoce kvalitních jemných vláken jsou ideální pro odstraňování odolných nečistot parním čističem. Díky systému háčků a smyček nedochází při výměně utěrky ke kontaktu se špínou.
Sada utěrek na čištění podlah EasyFix obsahuje dvě vysoce savé a odolné utěrky na podlahy z vysoce kvalitních jemných vláken pro podlahovou hubici EasyFix. Textilní tkanina se speciální smyčkovou strukturou zajišťuje obzvláště dobré zachycení nečistot. Vysoká propustnost páry umožňuje vynikající a hygienické výsledky čištění - i rohy a hrany jsou čisté během okamžiku. Díky systému háčků a smyček lze utěrky na čištění podlah snadno a rychle připevnit k podlahové hubici parního čističe: stačí je přitisknout na podlahovou hubici EasyFix a je hotovo. Během práce zůstává utěrka bezpečně umístěna a nemůže sklouznout. Po skončení čištění lze použitou utěrku z podlahové hubice EasyFix sejmout, aniž by došlo ke kontaktu s nečistotami: stačí sešlápnout patku na utěrce a vytáhnout podlahovou hubici nahoru a pryč od ní.
Charakteristické znaky a výhody
prémiové mikrovlákno
Komfortní upínací systém
Nožní pedál na utěrku na podlahu
Utěrka na podlahu přesahuje na všech stranách podlahové hubice
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|345 x 115 x 10
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Zapečetěné podlahy jako parkety, laminát, korek, kámen, linoleum a PVC i kobercové podlahy s krátkým vlasem
- Tvrdé podlahy
- Obkladové dlaždice