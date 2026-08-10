Sada válců na kámen
Vyčistěte dlažbu a kamenné podlahy jedním tahem i se spáry. Úporná špína je efektivně rozpuštěna a zachycena kvalitním válcem z mikrovlákna.
Dvoudílná sada kamenných válečků je ideálním nástrojem pro hloubkové čištění odolných tvrdých podlah, jako jsou kamenné nebo keramické, není však vhodná pro jemné přírodní kamenné podlahy, jako je mramor nebo terakota. Vhodná pro EWM 2, FC 3, FC 4-4, FC 5, FC 7 a FC 8. Díky integrovaným štětinám sada kamenných válečků snadno odstraní odolné nečistoty a rozzáří i štěrbiny a nerovné povrchy. Válce Pure!Roll® jsou vhodné pro praní v pračce při teplotě až 60 °C.
Charakteristické znaky a výhody
Pure!Roll® s vysoce kvalitní tkaninou
- Optimální uvolňování nečistot a vysoká míra zachycování nečistot pro perfektní výsledky čištění.
- Lze prát v pračce na 60 °C. Nepoužívejte aviváže.
Integrované štětiny
- Pro snadné odstraňování úporných nečistot.
- Dokonce i spáry a nerovné podlahy budou opět zářivě čisté.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|300 x 60 x 60
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Odolné tvrdé podlahy (např. kámen, keramika), nevhodné pro citlivé podlahy z přírodního kamene (např. mramor, terakota)
- Odolné nečistoty na odolných tvrdých podlahách
- Společné čištění odolných tvrdých podlah