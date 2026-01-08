Basic vippesprinkler <220 kvm

Vippevander til vanding af områder på op til 220 kvm. Spredningen kan reguleres trinløst. Kan nemt tilsluttes haveslangen med en almindelig slangekobling.

Basic vippesprinkler i robust og holdbar kvalitet til vanding af områder på op til 220 kvm. Spredningen kan reguleres trinløst. Kan nemt tilsluttes haveslangen med en almindelig slangekobling.

Funktioner og fordele
Rækkevidde kan løbende justeres
Præcis vanding
Løkke til ophæng er integreret i håndtaget
Til simpel opbevaring
Inkluderer rengøringsnål.
Til nem rengøring af mundstykkerne.
Meget holdbart udstyr
  • Sikrer længere batteritid og længere levetid.
Specifikationer

Teknisk data

Sprinkler areal 2 bar 45 - 120 m²
Sprinkler areal 4 bar 80 - 220 m²
Bredde af sprøjte (2 bar). (m) 9
Bredde af sprøjte (4 bar). (m) 13
Arealdækning (2 bar). (m) 5 - 14
Arealdækning (4 bar). (m) 6 - 17
Farve sort
Vægt (kg) 0,4
Vægt inkl. emballage (kg) 0,5
Mål (L x B x H) (mm) 450 x 136 x 86
Anvendelsesområder
  • Havevanding
  • Græsplæne
  • Mellemstore til store områder.
