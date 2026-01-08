Basic vippesprinkler <220 kvm
Vippevander til vanding af områder på op til 220 kvm. Spredningen kan reguleres trinløst. Kan nemt tilsluttes haveslangen med en almindelig slangekobling.
Basic vippesprinkler i robust og holdbar kvalitet til vanding af områder på op til 220 kvm. Spredningen kan reguleres trinløst. Kan nemt tilsluttes haveslangen med en almindelig slangekobling.
Funktioner og fordele
Rækkevidde kan løbende justeresPræcis vanding
Løkke til ophæng er integreret i håndtagetTil simpel opbevaring
Inkluderer rengøringsnål.Til nem rengøring af mundstykkerne.
Meget holdbart udstyr
- Sikrer længere batteritid og længere levetid.
Specifikationer
Teknisk data
|Sprinkler areal 2 bar
|45 - 120 m²
|Sprinkler areal 4 bar
|80 - 220 m²
|Bredde af sprøjte (2 bar). (m)
|9
|Bredde af sprøjte (4 bar). (m)
|13
|Arealdækning (2 bar). (m)
|5 - 14
|Arealdækning (4 bar). (m)
|6 - 17
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,4
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|450 x 136 x 86
Videoer
Anvendelsesområder
- Havevanding
- Græsplæne
- Mellemstore til store områder.
Tilbehør
Basic vippesprinkler
Find reservedele til din Kärcher rengøringsmaskine.
Klik på "Find reservedele" nedenfor for at komme til reservedele og finde den rigtige reservedel til din maskine.
Vi har et udvalg af reservedele, der er tilgængelige i vores online butik. Hvis reservedelen ikke er tilgængelig i vores online shop, kan du kontakte din nærmeste autoriserede Kärcher-forhandler, der kan bestille til dig.
Du kan også læse mere om reservedele her.