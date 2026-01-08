Industri støvsuger IVC 60/30 Tact² Longopac
Industristøvsuger IVC 60/30 Tact² Longopac®. Kompakt maskine med sidekanalsblæser til opsugning af tørre materialer. Med Tact² filterrensning og Longopac® afskaffelsessystem.
Rengøringen af produktionsområder og maskiner er vores industristøvsuger IVC 60/30 Tact² Longopac®s domæne. Den slidstærke sidekanalsblæser, samt den innovative automatiske filterrensning Tact², muliggør også kontinuerlig drift af den kompakte maskine, f.eks. ved brug som en stationær sugemaskine ved produktions- og pakkemaskiner. Tørre materialer som mineralstøv elimineres med reduceret støv takket være Longopac® afskaffelsessystemet.
Funktioner og fordele
Sikkert Longopac®-bortskaffelsessystem.Muligør støvfri bortskaffelse og dermed sundhedsvenligt arbejde. Til opsamling og separat bortskaffelse af en lang række forskellige støvsugede materialer. Kan fås i en meget bæredygtig, bionedbrydelig version.
Vejrbestandig sidekanalsblæserEn sidekanalblæser leverer høj sugekraft med en meget lang levetid på mindst 20.000 timer. Disse maskiner er derfor ideelle til drift i flere skift.
Automatisk filterrensningssystem Tact²Automatisk rengøring af filtrene ved hjælp af målrettede og kraftige luftstød. Sugekraften forbliver konstant høj, trods filterrengøring. Filterets lange levetid reducerer vedligeholdelsesomkostninger.
Equipped with compact flat pleated filter.
- Klart kompakt design af filteret.
- Egnet til opsamling af fritflydende, tørt støv op til støvklasse M.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|3
|Spænding (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftgennemstrømning (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Støvsugning (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Beholdervolumen (l)
|60
|Beholdermateriale
|Rustfri stål
|Nominelt effektoptag (kW)
|3
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominel diameter af tilslutning
|ID 70
|Nominel diameter på tilbehør
|ID 50 ID 40
|Lydniveau (dB(A))
|77
|Støvklasse hovedfilter
|M
|Filterareal for hovedfilter. (m²)
|1,9
|Vægt uden tilbehør (kg)
|100
|Vægt inkl. emballage (kg)
|115,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|970 x 690 x 1240
Udstyr
- Hovedfilter: Fladfilter
- Tilbehør ved levering.: Nej