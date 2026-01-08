Industri støvsuger IVC 60/30 Tact² Longopac

Industristøvsuger IVC 60/30 Tact² Longopac®. Kompakt maskine med sidekanalsblæser til opsugning af tørre materialer. Med Tact² filterrensning og Longopac® afskaffelsessystem.

Rengøringen af produktionsområder og maskiner er vores industristøvsuger IVC 60/30 Tact² Longopac®s domæne. Den slidstærke sidekanalsblæser, samt den innovative automatiske filterrensning Tact², muliggør også kontinuerlig drift af den kompakte maskine, f.eks. ved brug som en stationær sugemaskine ved produktions- og pakkemaskiner. Tørre materialer som mineralstøv elimineres med reduceret støv takket være Longopac® afskaffelsessystemet.

Funktioner og fordele
Industri støvsuger IVC 60/30 Tact² Longopac: Sikkert Longopac®-bortskaffelsessystem.
Muligør støvfri bortskaffelse og dermed sundhedsvenligt arbejde. Til opsamling og separat bortskaffelse af en lang række forskellige støvsugede materialer. Kan fås i en meget bæredygtig, bionedbrydelig version.
Industri støvsuger IVC 60/30 Tact² Longopac: Vejrbestandig sidekanalsblæser
En sidekanalblæser leverer høj sugekraft med en meget lang levetid på mindst 20.000 timer. Disse maskiner er derfor ideelle til drift i flere skift.
Industri støvsuger IVC 60/30 Tact² Longopac: Automatisk filterrensningssystem Tact²
Automatisk rengøring af filtrene ved hjælp af målrettede og kraftige luftstød. Sugekraften forbliver konstant høj, trods filterrengøring. Filterets lange levetid reducerer vedligeholdelsesomkostninger.
Equipped with compact flat pleated filter.
  • Klart kompakt design af filteret.
  • Egnet til opsamling af fritflydende, tørt støv op til støvklasse M.
Specifikationer

Teknisk data

Antal strømfaser (Ph) 3
Spænding (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Luftgennemstrømning (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Støvsugning (mbar/kPa) 286 / 28,6
Beholdervolumen (l) 60
Beholdermateriale Rustfri stål
Nominelt effektoptag (kW) 3
Støvsugertype Elektrisk
Nominel diameter af tilslutning ID 70
Nominel diameter på tilbehør ID 50 ID 40
Lydniveau (dB(A)) 77
Støvklasse hovedfilter M
Filterareal for hovedfilter. (m²) 1,9
Vægt uden tilbehør (kg) 100
Vægt inkl. emballage (kg) 115,2
Mål (L x B x H) (mm) 970 x 690 x 1240

Udstyr

  • Hovedfilter: Fladfilter
  • Tilbehør ved levering.: Nej
