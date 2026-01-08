Rengøringen af produktionsområder og maskiner er vores industristøvsuger IVC 60/30 Tact² Longopac®s domæne. Den slidstærke sidekanalsblæser, samt den innovative automatiske filterrensning Tact², muliggør også kontinuerlig drift af den kompakte maskine, f.eks. ved brug som en stationær sugemaskine ved produktions- og pakkemaskiner. Tørre materialer som mineralstøv elimineres med reduceret støv takket være Longopac® afskaffelsessystemet.