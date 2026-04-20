Til universal støvsugning af små til mellemstore mængder fint og groft snavs i industrielle omgivelser – i ATEX zone 22: Den eksplosionsbeskyttede industrielle støvsuger i mellemklassen, IVM 40/12-1 H Z22 med enkelt motor og EC-turbine. Den kraftfulde og pålidelige maskine fungerer med enkeltfaset drift, er særligt kompakt, robust og holdbar, meget mobil og manøvrerbar og ideel til brug, hvor der er behov for visse sikkerhedsforanstaltninger. Takket været det innovative Pull and Clean-filterrengøringssystem kan det store stjernefilter i støvklasse M renses nemt og praktisk, mens maskinen er i brug. Derudover er støvsugeren udstyret med et H-certificeret patronfilter (nedstrøm) med filtergenkendelse og er derfor også certificeret til støvklasse H. Maskinens opsamlings- og filtertank er fremstillet af højkvalitets syreresistent rustfrit stål, mens chassiset er fremstillet af holdbart stål.