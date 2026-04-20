Industri støvsuger IVM 40/12-1 H Z22
Mobil industriel støvsuger i mellemklassen med EC-turbine. Velegnet til sikker støvsugning af fint og groft snavs i støvklasse H og til brug i ATEX zone 22.
Til universal støvsugning af små til mellemstore mængder fint og groft snavs i industrielle omgivelser – i ATEX zone 22: Den eksplosionsbeskyttede industrielle støvsuger i mellemklassen, IVM 40/12-1 H Z22 med enkelt motor og EC-turbine. Den kraftfulde og pålidelige maskine fungerer med enkeltfaset drift, er særligt kompakt, robust og holdbar, meget mobil og manøvrerbar og ideel til brug, hvor der er behov for visse sikkerhedsforanstaltninger. Takket været det innovative Pull and Clean-filterrengøringssystem kan det store stjernefilter i støvklasse M renses nemt og praktisk, mens maskinen er i brug. Derudover er støvsugeren udstyret med et H-certificeret patronfilter (nedstrøm) med filtergenkendelse og er derfor også certificeret til støvklasse H. Maskinens opsamlings- og filtertank er fremstillet af højkvalitets syreresistent rustfrit stål, mens chassiset er fremstillet af holdbart stål.
Funktioner og fordele
Certificeret til ATEX Zone 22.Eksplosionssikker industristøvsuger til sikker støvsugning i ATEX Zone 22.
Støvklasse H.Den samlede enhed er certificeret i henhold til DIN EN 60335-2-69 for støvklasse H. Til sikker opsamling af faste stoffer og støv op til støvklasse H.
Slidstærk EC-turbine.Børsteløst design for drift med lavt slid. Velegnet til tre-skiftsdrift takket være en minimum levetid på 5000 timer.
Manuelt træk-og-rens filterrengøring.
- Filteret renses i ét trin under drift.
- Slidstærk afstøvning ved hjælp af luftretningsændring.
Har et ekstra stort stjernefilter og ekstra patronfilter.
- Til sikker opsamling af faste stoffer og støv op til støvklasse H.
- Maksimal sikkerhed takket være 2-trins filtersystem med optimal adskillelsesgrad.
Specifikationer
Teknisk data
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftgennemstrømning (l/s/m³/h)
|43,8 / 158
|Støvsugning (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Beholdervolumen (l)
|40
|Beholdermateriale
|Rustfri stål
|Nominelt effektoptag (kW)
|1 x 1,2
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominel diameter af tilslutning
|ID 70
|Nominel diameter på tilbehør
|ID 40
|Lydniveau (dB(A))
|73
|Støvklasse hovedfilter
|M
|Filterareal for hovedfilter. (m²)
|1,6
|Sekundært filter støvklasse.
|H
|Filterareal for sekundært filter. (m²)
|1,6
|Vægt uden tilbehør (kg)
|51
|Vægt inkl. emballage (kg)
|51,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|645 x 655 x 1140
Udstyr
- Hovedfilter: Stjernefilter
- Sekundært filter: Patronfilter
- Tilbehør ved levering.: Nej
Videoer
Anvendelsesområder
- Velegnet til brug i ATEX zone 22
- Til små til middelstore mængder af snavs og støv i klasse H
- Til de hårdeste anvendelser, også egnet til støvsugning af klæbematerialer