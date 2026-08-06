Den eksplosionssikre industrielle støvsuger i mellemklassen IVM 40/12-1 M Z22 er velegnet til universal støvsugning af små til mellemstore mængder fint og groft snavs i industrielle omgivelser – og er også ideel til brug på områder med strenge hygiejnekrav og i ATEX zone 22. Den pålidelige, holdbare, kompakte og mobile maskine fungerer ved enkeltfaset drift, er udstyret med en EC-turbine og bruges der, hvor der er behov for specifikke sikkerhedsforanstaltninger. Store hjul gør den nem at transportere. Takket være det innovative Pull and Clean-filterrengøringssystem kan det store stjernefilter i støvklasse M renses nemt og praktisk, mens maskinen er i brug. Opsamlings- og filtertank er fremstillet af højkvalitets syreresistent rustfrit stål, mens chassiset er fremstillet af holdbart stål.