Industri støvsuger IVM 40/12-1 M Z22

Mobil industriel støvsuger i mellemklassen, udstyret med et støvfilter i støvklasse M og EC-turbine, til støvsugning af fint og groft snavs i ATEX zone 22.

Den eksplosionssikre industrielle støvsuger i mellemklassen IVM 40/12-1 M Z22 er velegnet til universal støvsugning af små til mellemstore mængder fint og groft snavs i industrielle omgivelser – og er også ideel til brug på områder med strenge hygiejnekrav og i ATEX zone 22. Den pålidelige, holdbare, kompakte og mobile maskine fungerer ved enkeltfaset drift, er udstyret med en EC-turbine og bruges der, hvor der er behov for specifikke sikkerhedsforanstaltninger. Store hjul gør den nem at transportere. Takket være det innovative Pull and Clean-filterrengøringssystem kan det store stjernefilter i støvklasse M renses nemt og praktisk, mens maskinen er i brug. Opsamlings- og filtertank er fremstillet af højkvalitets syreresistent rustfrit stål, mens chassiset er fremstillet af holdbart stål.

Funktioner og fordele
Industri støvsuger IVM 40/12-1 M Z22: Certificeret til ATEX Zone 22.
Certificeret til ATEX Zone 22.
Eksplosionssikker industristøvsuger til sikker støvsugning i ATEX Zone 22.
Industri støvsuger IVM 40/12-1 M Z22: Støvklasse M.
Støvklasse M.
Komplet enhed certificeret i henhold til DIN EN 60335-2-69 for støvklasse M.
Industri støvsuger IVM 40/12-1 M Z22: Slidstærk EC-turbine.
Slidstærk EC-turbine.
Børsteløst design for drift med lavt slid. Velegnet til tre-skiftsdrift takket være en minimum levetid på 5000 timer.
Manuelt træk-og-rens filterrengøring.
  • Filteret renses i ét trin under drift.
  • Slidstærk afstøvning ved hjælp af luftretningsændring.
Udstyret med et stort stjernefilter.
  • Til sikker støvsugning af faste stoffer og støv op til støvklasse M.
  • Også egnet til store mængder støv.
Specifikationer

Teknisk data

Antal strømfaser (Ph) 1
Spænding (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Luftgennemstrømning (l/s/m³/h) 49,4 / 178
Støvsugning (mbar/kPa) 239 / 23,9
Beholdervolumen (l) 40
Beholdermateriale Rustfri stål
Nominelt effektoptag (kW) 1 x 1,2
Støvsugertype Elektrisk
Nominel diameter af tilslutning ID 70
Nominel diameter på tilbehør ID 40
Lydniveau (dB(A)) 73
Ledningslængde (m) 10
Støvklasse hovedfilter M
Filterareal for hovedfilter. (m²) 1,6
Vægt uden tilbehør (kg) 50
Vægt inkl. emballage (kg) 50,8
Mål (L x B x H) (mm) 645 x 655 x 1140

Udstyr

  • Hovedfilter: Stjernefilter
  • Tilbehør ved levering.: Nej
Industri støvsuger IVM 40/12-1 M Z22
Industri støvsuger IVM 40/12-1 M Z22
Industri støvsuger IVM 40/12-1 M Z22
Industri støvsuger IVM 40/12-1 M Z22
Industri støvsuger IVM 40/12-1 M Z22
Industri støvsuger IVM 40/12-1 M Z22
Videoer
Anvendelsesområder
  • Velegnet til brug i ATEX zone 22
  • Til små til middelstore mængder af snavs og støv i klasse M
  • Til de hårdeste anvendelser, også egnet til støvsugning af klæbematerialer
Tilbehør