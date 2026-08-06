Industri støvsuger IVM 40/12-1 M Z22
Mobil industriel støvsuger i mellemklassen, udstyret med et støvfilter i støvklasse M og EC-turbine, til støvsugning af fint og groft snavs i ATEX zone 22.
Den eksplosionssikre industrielle støvsuger i mellemklassen IVM 40/12-1 M Z22 er velegnet til universal støvsugning af små til mellemstore mængder fint og groft snavs i industrielle omgivelser – og er også ideel til brug på områder med strenge hygiejnekrav og i ATEX zone 22. Den pålidelige, holdbare, kompakte og mobile maskine fungerer ved enkeltfaset drift, er udstyret med en EC-turbine og bruges der, hvor der er behov for specifikke sikkerhedsforanstaltninger. Store hjul gør den nem at transportere. Takket være det innovative Pull and Clean-filterrengøringssystem kan det store stjernefilter i støvklasse M renses nemt og praktisk, mens maskinen er i brug. Opsamlings- og filtertank er fremstillet af højkvalitets syreresistent rustfrit stål, mens chassiset er fremstillet af holdbart stål.
Funktioner og fordele
Certificeret til ATEX Zone 22.Eksplosionssikker industristøvsuger til sikker støvsugning i ATEX Zone 22.
Støvklasse M.Komplet enhed certificeret i henhold til DIN EN 60335-2-69 for støvklasse M.
Slidstærk EC-turbine.Børsteløst design for drift med lavt slid. Velegnet til tre-skiftsdrift takket være en minimum levetid på 5000 timer.
Manuelt træk-og-rens filterrengøring.
- Filteret renses i ét trin under drift.
- Slidstærk afstøvning ved hjælp af luftretningsændring.
Udstyret med et stort stjernefilter.
- Til sikker støvsugning af faste stoffer og støv op til støvklasse M.
- Også egnet til store mængder støv.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftgennemstrømning (l/s/m³/h)
|49,4 / 178
|Støvsugning (mbar/kPa)
|239 / 23,9
|Beholdervolumen (l)
|40
|Beholdermateriale
|Rustfri stål
|Nominelt effektoptag (kW)
|1 x 1,2
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominel diameter af tilslutning
|ID 70
|Nominel diameter på tilbehør
|ID 40
|Lydniveau (dB(A))
|73
|Ledningslængde (m)
|10
|Støvklasse hovedfilter
|M
|Filterareal for hovedfilter. (m²)
|1,6
|Vægt uden tilbehør (kg)
|50
|Vægt inkl. emballage (kg)
|50,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|645 x 655 x 1140
Udstyr
- Hovedfilter: Stjernefilter
- Tilbehør ved levering.: Nej
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Anvendelsesområder
- Velegnet til brug i ATEX zone 22
- Til små til middelstore mængder af snavs og støv i klasse M
- Til de hårdeste anvendelser, også egnet til støvsugning af klæbematerialer