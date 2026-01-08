Holdbar, robust, kompakt og mobil: Vores tomotors industrielle støvsuger i mellemklassen, IVM 40/24-2, til absorbering af fine og grove faste substanser i industrielle miljøer. Den pålidelige maskine arbejder enkeltfaset, og begge motorer kan kontrolleres individuelt. Det store PTFE-stjernefilter i støvklasse M kan rengøres nemt, bekvemt og pålideligt ved hjælp af 'Pull and Clean'-filterrengøringssystemet - uden at behøve at slukke støvsugeren. Maskinens filterbeholder og opsamlingsbeholder er fremstillet af rustfrit stål, der er modstandsdygtigt over for syre, mens chassiset er fremstillet af modstandsdygtigt stål og har store hjul, der gør maskinen nem at transportere.