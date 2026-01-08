Industri støvsuger IVM 40/24-2
Industristøvsugeren IVM 40/24-2 med dobbeltmotor, manøvredygtig og robust i mellemklassen til universel brug i industrielle applikationer for fine og grove faste materialer. Med stjernefilter i støvklasse M.
Holdbar, robust, kompakt og mobil: Vores tomotors industrielle støvsuger i mellemklassen, IVM 40/24-2, til absorbering af fine og grove faste substanser i industrielle miljøer. Den pålidelige maskine arbejder enkeltfaset, og begge motorer kan kontrolleres individuelt. Det store PTFE-stjernefilter i støvklasse M kan rengøres nemt, bekvemt og pålideligt ved hjælp af 'Pull and Clean'-filterrengøringssystemet - uden at behøve at slukke støvsugeren. Maskinens filterbeholder og opsamlingsbeholder er fremstillet af rustfrit stål, der er modstandsdygtigt over for syre, mens chassiset er fremstillet af modstandsdygtigt stål og har store hjul, der gør maskinen nem at transportere.
Funktioner og fordele
2 blæsermotorer
- Høj sugekraft og robusthed
Mobil beholder af rustfrit stål
- Beholderen kan nemt tages af chassiset og køres til bortskaffelse/tømning.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftgennemstrømning (l/s/m³/h)
|106 / 381,6
|Støvsugning (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Beholdervolumen (l)
|40
|Beholdermateriale
|Rustfri stål
|Nominelt effektoptag (kW)
|2,3
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominel diameter af tilslutning
|ID 70
|Nominel diameter på tilbehør
|ID 50 ID 40
|Lydniveau (dB(A))
|77
|Støvklasse hovedfilter
|M
|Filterareal for hovedfilter. (m²)
|1,6
|Vægt uden tilbehør (kg)
|35,7
|Vægt inkl. emballage (kg)
|36,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|645 x 655 x 1150
Udstyr
- Hovedfilter: Stjernefilter
- Tilbehør ved levering.: Nej
Videoer
Anvendelsesområder
- Til mindre mængder solide stoffer og støv