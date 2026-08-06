Industri støvsuger IVM 40/24-2 H ACD

Den mobile, robuste industristøvsuger i mellemklassen, IVM 40/24-2 H ACD med dobbelt motor, imponerer, når det gælder om at opsamle fine og grove, letantændelige støvtyper.

Holdbar, robust, kompakt og mobil: Vores industrielle støvsuger med to motorer i mellemklasses, IVM 40/24-2 H ACD, til universal støvsugning af fine og grove letantændelige materialer uden for en ATEX-zone. Det store PTFE-stjernefilter i støvklasse M kan rengøres nemt, bekvemt og pålideligt ved hjælp af 'Pull and Clean'-filterrengøringssystemet - uden at behøve at slukke støvsugeren. Derudover er maskinen udstyret med et H-filter og certificeret til støvklasse H. Den industrielle støvsugers filter og opsamlingstank er fremstillet af rustfrit stål, der er modstandsdygtigt over for syre, mens chassiset er fremstillet af holdbart stål og har store hjul, der gør maskinen nem at transportere.

Funktioner og fordele
Industri støvsuger IVM 40/24-2 H ACD: ACD – Applied for Combustible Dust.
ACD – Applied for Combustible Dust.
Til sikker og økonomisk støvsugning af brændbart støv. Overholder standarden IEC 60335-2-69.
Industri støvsuger IVM 40/24-2 H ACD: Støvklasse H.
Støvklasse H.
Den samlede enhed er certificeret i henhold til DIN EN 60335-2-69 for støvklasse H. Til sikker opsamling af faste stoffer og støv op til støvklasse H.
Industri støvsuger IVM 40/24-2 H ACD: Manuelt træk-og-rens filterrengøring.
Manuelt træk-og-rens filterrengøring.
Filteret renses i ét trin under drift. Slidstærk afstøvning ved hjælp af luftretningsændring.
Udstyret med to blæsermotorer.
  • For kraftig sugeevne og optimal rengøringseffekt.
  • Blæsere kan tændes separat for individuel sugekraft efter behov.
Har et ekstra stort stjernefilter og ekstra patronfilter.
  • Til sikker opsamling af faste stoffer og støv op til støvklasse H.
  • Maksimal sikkerhed takket være 2-trins filtersystem med optimal adskillelsesgrad.
Specifikationer

Teknisk data

Antal strømfaser (Ph) 1
Spænding (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Luftgennemstrømning (l/s) 106
Støvsugning (mbar) 225
Beholdervolumen (l) 40
Beholdermateriale Rustfri stål
Nominelt effektoptag (kW) 2,3
Støvsugertype Elektrisk
Nominel diameter af tilslutning ID 70
Nominel diameter på tilbehør ID 50
Lydniveau (dB(A)) 77
Ledningslængde (m) 10
Støvklasse hovedfilter M
Filterareal for hovedfilter. (m²) 1,6
Sekundært filter støvklasse. H
Filterareal for sekundært filter. (m²) 1,6
Vægt uden tilbehør (kg) 36
Vægt inkl. emballage (kg) 39,6
Mål (L x B x H) (mm) 645 x 655 x 1150

Udstyr

  • Hovedfilter: Stjernefilter
  • Sekundært filter: Patronfilter
  • Tilbehør ved levering.: Nej
Industri støvsuger IVM 40/24-2 H ACD
Industri støvsuger IVM 40/24-2 H ACD
Industri støvsuger IVM 40/24-2 H ACD
Industri støvsuger IVM 40/24-2 H ACD
Industri støvsuger IVM 40/24-2 H ACD
Industri støvsuger IVM 40/24-2 H ACD
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Anvendelsesområder
  • Til opsamling af letantændelige typer af snavs
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