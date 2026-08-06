Holdbar, robust, kompakt og mobil: Vores industrielle støvsuger med to motorer i mellemklasses, IVM 40/24-2 H ACD, til universal støvsugning af fine og grove letantændelige materialer uden for en ATEX-zone. Det store PTFE-stjernefilter i støvklasse M kan rengøres nemt, bekvemt og pålideligt ved hjælp af 'Pull and Clean'-filterrengøringssystemet - uden at behøve at slukke støvsugeren. Derudover er maskinen udstyret med et H-filter og certificeret til støvklasse H. Den industrielle støvsugers filter og opsamlingstank er fremstillet af rustfrit stål, der er modstandsdygtigt over for syre, mens chassiset er fremstillet af holdbart stål og har store hjul, der gør maskinen nem at transportere.