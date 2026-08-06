Industri støvsuger IVM 40/24-2 H ACD
Den mobile, robuste industristøvsuger i mellemklassen, IVM 40/24-2 H ACD med dobbelt motor, imponerer, når det gælder om at opsamle fine og grove, letantændelige støvtyper.
Holdbar, robust, kompakt og mobil: Vores industrielle støvsuger med to motorer i mellemklasses, IVM 40/24-2 H ACD, til universal støvsugning af fine og grove letantændelige materialer uden for en ATEX-zone. Det store PTFE-stjernefilter i støvklasse M kan rengøres nemt, bekvemt og pålideligt ved hjælp af 'Pull and Clean'-filterrengøringssystemet - uden at behøve at slukke støvsugeren. Derudover er maskinen udstyret med et H-filter og certificeret til støvklasse H. Den industrielle støvsugers filter og opsamlingstank er fremstillet af rustfrit stål, der er modstandsdygtigt over for syre, mens chassiset er fremstillet af holdbart stål og har store hjul, der gør maskinen nem at transportere.
Funktioner og fordele
ACD – Applied for Combustible Dust.Til sikker og økonomisk støvsugning af brændbart støv. Overholder standarden IEC 60335-2-69.
Støvklasse H.Den samlede enhed er certificeret i henhold til DIN EN 60335-2-69 for støvklasse H. Til sikker opsamling af faste stoffer og støv op til støvklasse H.
Manuelt træk-og-rens filterrengøring.Filteret renses i ét trin under drift. Slidstærk afstøvning ved hjælp af luftretningsændring.
Udstyret med to blæsermotorer.
- For kraftig sugeevne og optimal rengøringseffekt.
- Blæsere kan tændes separat for individuel sugekraft efter behov.
Har et ekstra stort stjernefilter og ekstra patronfilter.
- Til sikker opsamling af faste stoffer og støv op til støvklasse H.
- Maksimal sikkerhed takket være 2-trins filtersystem med optimal adskillelsesgrad.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftgennemstrømning (l/s)
|106
|Støvsugning (mbar)
|225
|Beholdervolumen (l)
|40
|Beholdermateriale
|Rustfri stål
|Nominelt effektoptag (kW)
|2,3
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominel diameter af tilslutning
|ID 70
|Nominel diameter på tilbehør
|ID 50
|Lydniveau (dB(A))
|77
|Ledningslængde (m)
|10
|Støvklasse hovedfilter
|M
|Filterareal for hovedfilter. (m²)
|1,6
|Sekundært filter støvklasse.
|H
|Filterareal for sekundært filter. (m²)
|1,6
|Vægt uden tilbehør (kg)
|36
|Vægt inkl. emballage (kg)
|39,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|645 x 655 x 1150
Udstyr
- Hovedfilter: Stjernefilter
- Sekundært filter: Patronfilter
- Tilbehør ved levering.: Nej
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Anvendelsesområder
- Til opsamling af letantændelige typer af snavs