Holdbar, robust, kompakt og mobil: Vores to-motors, mellemklasse IVM 40/24-2 industristøvsuger til universel opsugning af fine og grove faste materialer i industrielle miljøer. Den pålidelige maskine arbejder i enfasedrift, og begge motorer kan styres individuelt. Det store PTFE stjernefilter i støvklasse M kan rengøres nemt, komfortabelt og pålideligt ved hjælp af pull-and-clean filterrensningssystemet og uden at skulle slukke støvsugeren. Maskinen imponerer med sit Longopac® tømningssystem, som muliggør støvfri bortskaffelse af det opsugede materiale. Maskinens filterbeholder er lavet af syrefast rustfrit stål, mens chassiset er fremstillet af modstandsdygtigt stål og har store hjul for nem transport.