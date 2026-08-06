Industri støvsuger IVM 40/24-2 M Lp
Industristøvsuger IVM 40/24-2 Lp med dobbeltmotor, mobil og robust i mellemklassen til fine og grove faste materialer. Med Longopac tømningssystem til støvfri tømning.
Holdbar, robust, kompakt og mobil: Vores to-motors, mellemklasse IVM 40/24-2 industristøvsuger til universel opsugning af fine og grove faste materialer i industrielle miljøer. Den pålidelige maskine arbejder i enfasedrift, og begge motorer kan styres individuelt. Det store PTFE stjernefilter i støvklasse M kan rengøres nemt, komfortabelt og pålideligt ved hjælp af pull-and-clean filterrensningssystemet og uden at skulle slukke støvsugeren. Maskinen imponerer med sit Longopac® tømningssystem, som muliggør støvfri bortskaffelse af det opsugede materiale. Maskinens filterbeholder er lavet af syrefast rustfrit stål, mens chassiset er fremstillet af modstandsdygtigt stål og har store hjul for nem transport.
Funktioner og fordele
2 blæsermotorerHøj sugekraft og robusthed
Longopac-bortskaffelsessystem.Sikkert og sundt arbejde takket være støvsvag bortskaffelse.
Udstyret med et stort stjernefilter.Til sikker støvsugning af faste stoffer og støv op til støvklasse M. Også egnet til store mængder støv.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftgennemstrømning (l/s/m³/h)
|100 / 360
|Støvsugning (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Beholdervolumen (l)
|40
|Nominelt effektoptag (kW)
|2,3
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominel diameter af tilslutning
|ID 70
|Nominel diameter på tilbehør
|ID 50
|Lydniveau (dB(A))
|77
|Støvklasse hovedfilter
|M
|Filterareal for hovedfilter. (m²)
|1,5
|Vægt uden tilbehør (kg)
|47
|Vægt inkl. emballage (kg)
|47,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|680 x 655 x 1435
Udstyr
- Hovedfilter: Stjernefilter
- Tilbehør ved levering.: Nej
Videoer
Anvendelsesområder
- Til mindre mængder af fast materiale og støv.