Industri støvsuger IVM 60/30 M Z22

Den mobile industrielle støvsuger i mellemklassen IVM 60/30 M Z22 er certificeret i henhold til 2014/34/EU og egnet til ATEX zone 22 med 'sideblæser' til universal brug i industrien.

Specialudviklet til fjernelse af fint, sundhedsskadeligt og eksplosivt støv: Vores industrielle støvsuger i mellemklassen IVM 60/30 M Z22 imponerer med sin slidstærke sideblæser og tre-faset drift til kontinuerlig brug i industrien og, ved behov, også døgnet rundt. Den robuste maskine med sit modstandsdygtige stålkabinet samt skrog og beholder i syreresistent rustfrit stål har et stort stjernefilter i støvklasse M og opfylder også kravene for arbejde i ATEX zone 22. Støvsugeren er også certificeret i henhold til 2014/34/EU. De store hjul garanterer maksimal mobilitet, mens den pålidelige, manuelle filterrengøring med transmission øger filterets levetid og dermed reducerer vedligeholdelsen.

Funktioner og fordele
Certificeret til ATEX Zone 22.
Certificeret til ATEX Zone 22.
Eksplosionssikker industristøvsuger til sikker støvsugning i ATEX Zone 22.
Støvklasse M.
Støvklasse M.
Komplet enhed certificeret i henhold til DIN EN 60335-2-69 for støvklasse M.
Vejrbestandig sidekanalsblæser
Vejrbestandig sidekanalsblæser
Med 3 kW effekt og blød start til støvsugning af store mængder støv og faste stoffer. For stærk sugekraft og en levetid på mindst 20.000 timer. Velegnet til drift i flere skift og/eller med flere sugepunkter.
Manuel IVM-filterrengøring.
  • Ubesværet betjening ved hjælp af et ergonomisk placeret håndtag, hvis det er nødvendigt.
  • Forlænger filterets levetid og reducerer dermed vedligeholdelsesindsatsen.
  • Identiske rengøringsresultater, uanset hvor meget kraft der bruges.
Udstyret med ekstra stort stjernefilter.
  • Til sikker støvsugning af faste stoffer og støv op til støvklasse M.
  • Også egnet til store mængder støv.
Specifikationer

Teknisk data

Antal strømfaser (Ph) 3
Spænding (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Luftgennemstrømning (l/s/m³/h) 68 / 244,8
Støvsugning (mbar/kPa) 286 / 28,6
Beholdervolumen (l) 60
Nominelt effektoptag (kW) 3
Støvsugertype Elektrisk
Nominel diameter af tilslutning ID 70
Nominel diameter på tilbehør ID 50
Lydniveau (dB(A)) 79
Støvklasse hovedfilter M
Filterareal for hovedfilter. (m²) 2
Vægt uden tilbehør (kg) 102
Vægt inkl. emballage (kg) 105,5
Mål (L x B x H) (mm) 1040 x 680 x 1840

Udstyr

  • Tilbehør ved levering.: Nej
