Specialudviklet til fjernelse af fint, sundhedsskadeligt og eksplosivt støv: Vores industrielle støvsuger i mellemklassen IVM 60/30 M Z22 imponerer med sin slidstærke sideblæser og tre-faset drift til kontinuerlig brug i industrien og, ved behov, også døgnet rundt. Den robuste maskine med sit modstandsdygtige stålkabinet samt skrog og beholder i syreresistent rustfrit stål har et stort stjernefilter i støvklasse M og opfylder også kravene for arbejde i ATEX zone 22. Støvsugeren er også certificeret i henhold til 2014/34/EU. De store hjul garanterer maksimal mobilitet, mens den pålidelige, manuelle filterrengøring med transmission øger filterets levetid og dermed reducerer vedligeholdelsen.