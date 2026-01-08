Holdbar, robust, mobil: Vores 3-motors industrielle støvsuger i mellemklassen, IVM 60/36-3, til universal opsugning af fine og grove faste materialer i industrielle miljøer. Den pålidelige maskine arbejder enkeltfaset. Hver af de tre motorer kan kontrolleres individuelt. Det store stjernefilter i støvklasse M med transmission kan rengøres nemt, bekvemt og pålideligt. Filterrengøringen forlænger maskinens levetid og reducerer vedligeholdelsen. Maskinens karosseri og opsamlingsbeholder er fremstillet af rustfrit stål, der er modstandsdygtigt over for syre, mens kabinettet er fremstillet af modstandsdygtigt stål og har store hjul, der gør transporten nem.