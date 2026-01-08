Industri støvsuger IVM 60/36 -3

3 motorer, mobil og robust industriel støvsuger i mellemklassen. IVM 60/36-3 til universal brug i industrien til fine og grove faste materialer. Med stjernefilter i støvklasse M.

Holdbar, robust, mobil: Vores 3-motors industrielle støvsuger i mellemklassen, IVM 60/36-3, til universal opsugning af fine og grove faste materialer i industrielle miljøer. Den pålidelige maskine arbejder enkeltfaset. Hver af de tre motorer kan kontrolleres individuelt. Det store stjernefilter i støvklasse M med transmission kan rengøres nemt, bekvemt og pålideligt. Filterrengøringen forlænger maskinens levetid og reducerer vedligeholdelsen. Maskinens karosseri og opsamlingsbeholder er fremstillet af rustfrit stål, der er modstandsdygtigt over for syre, mens kabinettet er fremstillet af modstandsdygtigt stål og har store hjul, der gør transporten nem.

Funktioner og fordele
Industri støvsuger IVM 60/36 -3: Udstyret med tre blæsermotorer
Udstyret med tre blæsermotorer
Tre kraftige blæsere for imponerende rengøringseffekt. Blæsere kan tændes separat for individuel sugekraft efter behov.
Industri støvsuger IVM 60/36 -3: Manuel IVM-filterrengøring.
Manuel IVM-filterrengøring.
Ubesværet betjening ved hjælp af et ergonomisk placeret håndtag, hvis det er nødvendigt. Forlænger filterets levetid og reducerer dermed vedligeholdelsesindsatsen. Identiske rengøringsresultater, uanset hvor meget kraft der bruges.
Industri støvsuger IVM 60/36 -3: Udstyret med ekstra stort stjernefilter.
Udstyret med ekstra stort stjernefilter.
Til sikker støvsugning af faste stoffer og støv op til støvklasse M. Også egnet til store mængder støv.
Specifikationer

Teknisk data

Antal strømfaser (Ph) 1
Spænding (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftgennemstrømning (l/s/m³/h) 221 / 799
Støvsugning (mbar/kPa) 254 / 25,4
Beholdervolumen (l) 60
Nominelt effektoptag (kW) 3,6
Støvsugertype Elektrisk
Nominel diameter af tilslutning ID 70
Nominel diameter på tilbehør ID 70 ID 50 ID 40
Lydniveau (dB(A)) 79
Støvklasse hovedfilter M
Filterareal for hovedfilter. (m²) 2,2
Vægt uden tilbehør (kg) 68
Vægt inkl. emballage (kg) 71,8
Mål (L x B x H) (mm) 1020 x 680 x 1490

Udstyr

  • Hovedfilter: Stjernefilter
  • Tilbehør ved levering.: Nej
