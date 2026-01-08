Industri støvsuger IVM 60/36 -3
3 motorer, mobil og robust industriel støvsuger i mellemklassen. IVM 60/36-3 til universal brug i industrien til fine og grove faste materialer. Med stjernefilter i støvklasse M.
Holdbar, robust, mobil: Vores 3-motors industrielle støvsuger i mellemklassen, IVM 60/36-3, til universal opsugning af fine og grove faste materialer i industrielle miljøer. Den pålidelige maskine arbejder enkeltfaset. Hver af de tre motorer kan kontrolleres individuelt. Det store stjernefilter i støvklasse M med transmission kan rengøres nemt, bekvemt og pålideligt. Filterrengøringen forlænger maskinens levetid og reducerer vedligeholdelsen. Maskinens karosseri og opsamlingsbeholder er fremstillet af rustfrit stål, der er modstandsdygtigt over for syre, mens kabinettet er fremstillet af modstandsdygtigt stål og har store hjul, der gør transporten nem.
Funktioner og fordele
Udstyret med tre blæsermotorerTre kraftige blæsere for imponerende rengøringseffekt. Blæsere kan tændes separat for individuel sugekraft efter behov.
Manuel IVM-filterrengøring.Ubesværet betjening ved hjælp af et ergonomisk placeret håndtag, hvis det er nødvendigt. Forlænger filterets levetid og reducerer dermed vedligeholdelsesindsatsen. Identiske rengøringsresultater, uanset hvor meget kraft der bruges.
Udstyret med ekstra stort stjernefilter.Til sikker støvsugning af faste stoffer og støv op til støvklasse M. Også egnet til store mængder støv.
Specifikationer
Teknisk data
|Antal strømfaser (Ph)
|1
|Spænding (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftgennemstrømning (l/s/m³/h)
|221 / 799
|Støvsugning (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Beholdervolumen (l)
|60
|Nominelt effektoptag (kW)
|3,6
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominel diameter af tilslutning
|ID 70
|Nominel diameter på tilbehør
|ID 70 ID 50 ID 40
|Lydniveau (dB(A))
|79
|Støvklasse hovedfilter
|M
|Filterareal for hovedfilter. (m²)
|2,2
|Vægt uden tilbehør (kg)
|68
|Vægt inkl. emballage (kg)
|71,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|1020 x 680 x 1490
Udstyr
- Hovedfilter: Stjernefilter
- Tilbehør ved levering.: Nej