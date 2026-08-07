FM Export 100/ M
Stor rengøringsvogn, FM Expert 100/ M, kombinerer manuelle og mekaniske rengøringssystemer. Plads til en maskine til tør- eller vådrengøring. 12 l-spand til manuel rengøring.
FM Expert 100/ M har et åbent design og store proportioner. Den kan bruges til våd- og tørrengøring, uanset om rengøringen er den manuelle forbehandlingsmetode eller mekanisk rengøring ved hjælp af egnede maskiner. Vognen har nok plads til nemt og bekvemt at integrere enten BR 30/1 Bp eller T 9/1 Bp. Bortskaffelsessmodulet kan flyttes op og ned efter behov og har plads til affaldsposer i forskellige størrelser. Rengøringsredskaber kan opbevares sikkert i fire praktiske 6-liters spande og adskilles alt efter område. En 16-liters udtrækkelig skuffe kan placeres efter behov og er meget velegnet til fragt af ekstraudstyr. Takket være de medfølgende FlexiLink-samlinger kan mopper, gribere og nyttige redskaber effektivt integreres. De kan fastgøres til ydersiden af FlexoMate ved behov. På krogen kan der hænges et advarselsskilt eller WVP 10 Adv.
Funktioner og fordele
Bortskaffelsesmodul med 30° justerbar højdevinkel til nem tømning
Fleksibel maskinintegration (BR 30/1 Bp, T 9/1 Bp) reducerer rengøringstiden med 15 %
Den 16-l udtræksskuffe er højdejusterbar med adgang fra begge sider
Toolflex-tilslutninger på ydersiden til at tilslutte rengøringsredskaber.
Specifikationer
Teknisk data
|Program
|ADVANCED
|Farve
|Antracit
|Antal (Stk.)
|1
|Vægt uden tilbehør (kg)
|25
|Vægt inkl. emballage (kg)
|52,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|1780 x 563 x 1020
|Størrelse, emballeret (mm)
|1200 x 800 x 780