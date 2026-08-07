FM Expert 100/ M har et åbent design og store proportioner. Den kan bruges til våd- og tørrengøring, uanset om rengøringen er den manuelle forbehandlingsmetode eller mekanisk rengøring ved hjælp af egnede maskiner. Vognen har nok plads til nemt og bekvemt at integrere enten BR 30/1 Bp eller T 9/1 Bp. Bortskaffelsessmodulet kan flyttes op og ned efter behov og har plads til affaldsposer i forskellige størrelser. Rengøringsredskaber kan opbevares sikkert i fire praktiske 6-liters spande og adskilles alt efter område. En 16-liters udtrækkelig skuffe kan placeres efter behov og er meget velegnet til fragt af ekstraudstyr. Takket være de medfølgende FlexiLink-samlinger kan mopper, gribere og nyttige redskaber effektivt integreres. De kan fastgøres til ydersiden af FlexoMate ved behov. På krogen kan der hænges et advarselsskilt eller WVP 10 Adv.