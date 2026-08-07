FM Export 50/ P
Kompakt rengøringsvogn i middelstørrelse, FM Expert 50/ P med rengøringssystem til forbehandling. Hængende spande og bakker kan nemt fjernes, så opbevaringen ikke optager meget plads.
Som en kompakt og åben rengøringsvogn er FM Expert 50/ P særlig velegnet til brug med forbehandlingsmetoden. Bortskaffelsesmodulet kan flyttes op og ned efter behov og har plads til affaldsposer i forskellige størrelser. Rengøringsredskaber kan opbevares i de fire 6-liters spande og adskilles efter område. Yderligere udstyr kan opbevares i en 16-liters udtrækkelig skuffe, der kan placeres efter behov. Det reducerer behovet for ture frem og tilbage undervejs i rengøringsprocessen. Takket være de medfølgende FlexiLink-samlinger kan mopper, gribere og andre nyttige redskaber nemt bæres. FlexoLink XL egner sig til fastgørelse af et advarselsskilt eller WVP 10 Adv. Både Toolflex-samlingerne og krogen kan fastgøres til ydersiden af FlexoMate efter behov. Den hængende spand og bakkerne kan nemt fjernes for at spare plads, når rengøringsvognen opbevares.
Funktioner og fordele
Bortskaffelsesmodul med 30° justerbar højdevinkel til nem tømning
Den 16-l udtræksskuffe er højdejusterbar med adgang fra begge sider
De kompakte dimentioner gør vognen meget manøvredygtig og nem at gemme af vejen
Toolflex-tilslutninger på ydersiden til at tilslutte rengøringsredskaber.
Specifikationer
Teknisk data
|Program
|ADVANCED
|Farve
|Antracit
|Antal (Stk.)
|1
|Vægt uden tilbehør (kg)
|23,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|26,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|1210 x 663 x 1200
|Størrelse, emballeret (mm)
|910 x 580 x 440