Som en kompakt og åben rengøringsvogn er FM Expert 50/ P særlig velegnet til brug med forbehandlingsmetoden. Bortskaffelsesmodulet kan flyttes op og ned efter behov og har plads til affaldsposer i forskellige størrelser. Rengøringsredskaber kan opbevares i de fire 6-liters spande og adskilles efter område. Yderligere udstyr kan opbevares i en 16-liters udtrækkelig skuffe, der kan placeres efter behov. Det reducerer behovet for ture frem og tilbage undervejs i rengøringsprocessen. Takket være de medfølgende FlexiLink-samlinger kan mopper, gribere og andre nyttige redskaber nemt bæres. FlexoLink XL egner sig til fastgørelse af et advarselsskilt eller WVP 10 Adv. Både Toolflex-samlingerne og krogen kan fastgøres til ydersiden af FlexoMate efter behov. Den hængende spand og bakkerne kan nemt fjernes for at spare plads, når rengøringsvognen opbevares.