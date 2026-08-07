Det lukkede design og den udvidede fodplade gør den store rengøringsvogn FM ExpertPro 100/ P ideel til rengøring af hygiejnesensitive områder og til brug af forbehandlingsmetonden. Det integrerede bortskaffelsesmodul har plads til affaldsposer i forskellige størrelser og åbnes med en fodpedal. Yderligere udstyr kan opbevares i de fire 6-liters spande og holdes adskilt afhængigt af, hvilket område det bruges i. Til yderligere opbevaring har vognen to ekstra skuffer med hhv. 16 og 32 liters kapacitet. De kan placeres efter behov og er velegnede til at fragte ekstra redskaber. Maskiner som f.eks. EB 30/1 Bp Li-Ion kan nemt fastgøres til ydersiden af FlexoMate ved hjælp af de medfølgende FlexoLink-samlinger. FlexoLink XL kan bruges til at fastgøre et advarselsskilt eller WVP 10 Adv. Døre og sidepaneler kan personaliseres med klistermærker. To bremser sikrer, at vognen bliver, hvor den skal, også på skrånende grund. Det ergonomisk formede FlexoGrip reducerer belastningen af arme og skuldre, når vognen skubbes. Push-to-open døre kan justeres individuelt til højre- og venstrehåndede brugere.