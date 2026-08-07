Den mellemstore lukkede rengøringsvogn FM ExpertPro 50/ S imponerer med sine kompakte dimensioner og er også ideel til brug med spraymetoden. Bortskaffelsesmodulet er nemt tilgængeligt fra ydersiden. Det kan flyttes op og ned efter behov og har plads til affaldsposer i forskellige størrelser. Rengøringsredskaber opbevares nemt og praktisk i to 6-liters spande og adskilles af farve (en blå og en rød spand medfølger som standard). To 16-liters udtrækkelige skuffer, der kan placeres efter behov, egner sig godt til nem fragt af yderligere udstyr. Takket være de medfølgende Toolflex-samlinger kan mopper, gribere og andet udstyr effektivt integreres. De kan fastgøres til ydersiden af FlexoMate efter behov. FlexoLink XL kan bruges til at fastgøre et advarselsskilt eller WVP 10 Adv. Stærke bremser på to hjul sikrer vognen, også på skrånende, ujævn grund, og sikrer stabilitet. Det ergonomiske, højdejusterbare FlexoGrip reducerer belastningen af arme og skuldre, når vognen skubbes. Derudover kan push-to-open dørene justeres individuelt til højre- og venstrehåndede brugere.