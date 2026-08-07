FM ExportPro 50/ S
Rengøringsvogn af middelstørrelse, FM ExpertPro 50/ S, til sprayrengøringssystem med nemt tilgængelig affaldsbeholder. Lukket centralt rum til opbevaring af udstyr og rengøringsmidler.
Den mellemstore lukkede rengøringsvogn FM ExpertPro 50/ S imponerer med sine kompakte dimensioner og er også ideel til brug med spraymetoden. Bortskaffelsesmodulet er nemt tilgængeligt fra ydersiden. Det kan flyttes op og ned efter behov og har plads til affaldsposer i forskellige størrelser. Rengøringsredskaber opbevares nemt og praktisk i to 6-liters spande og adskilles af farve (en blå og en rød spand medfølger som standard). To 16-liters udtrækkelige skuffer, der kan placeres efter behov, egner sig godt til nem fragt af yderligere udstyr. Takket være de medfølgende Toolflex-samlinger kan mopper, gribere og andet udstyr effektivt integreres. De kan fastgøres til ydersiden af FlexoMate efter behov. FlexoLink XL kan bruges til at fastgøre et advarselsskilt eller WVP 10 Adv. Stærke bremser på to hjul sikrer vognen, også på skrånende, ujævn grund, og sikrer stabilitet. Det ergonomiske, højdejusterbare FlexoGrip reducerer belastningen af arme og skuldre, når vognen skubbes. Derudover kan push-to-open dørene justeres individuelt til højre- og venstrehåndede brugere.
Funktioner og fordele
FlexoGrip: Ergonomisk højdejusterbar, aflaster skuldre og håndled fra anstrengelse
Bortskaffelsesmodul med 30° justerbar højdevinkel til nem tømning
Lukket hele vejen rundt, ideel til rengøring i hygiejnesensitive områder
Bremser på to hjul sikrer vognen, også på skrånende grund
Toolflex-tilslutninger på ydersiden til at tilslutte rengøringsredskaber.
De kompakte dimentioner gør vognen meget manøvredygtig og nem at gemme af vejen
Push-to-open system sikrer intuitiv og enkel betjening af døren
Specifikationer
Teknisk data
|Program
|ADVANCED / STANDARD
|Farve
|Antracit
|Antal (Stk.)
|1
|Vægt uden tilbehør (kg)
|29
|Vægt inkl. emballage (kg)
|56,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|1271 x 563 x 1061
|Størrelse, emballeret (mm)
|1200 x 800 x 860
Udstyr
- Lukket vogn med døre.