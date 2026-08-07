Den funktionelle og åbne FM Swift 50/W rengøringsvogn med $2 imes 15$-liters spande fremstillet af 50 procent genbrugsplast og $2 imes 6$-liters spande fremstillet af 80 procent genbrugsplast er en sand pladsbesparer og er ideel til især små opbevaringsrum med begrænset plads. Udstyret med et dobbelt spandesystem og en universalpresse hjælper den med manuelle rengøringsopgaver selv i trange rum.1 Bortskaffelsesmodulet kan flyttes op og ned efter behov eller foldes sammen for at spare plads, og det er egnet til affaldsposer i forskellige størrelser.2 De to 6-liters spande muliggør sikker opbevaring af rengøringsredskaber og adskillelse efter område: blå for uproblematiske områder og rød for områder med de højeste hygiejnekrav, såsom vaskerum og toiletter. Alternativt kan den rumme 2 til 4 rengøringsmidler i stedet for en 6-liters spand. Med FlexoLink S ($2 imes$) og FlexoLink XL ($1 imes$) redskabsholderne er alle redskaber sikkert fastgjort og klar til brug når som helst.