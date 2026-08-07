FM Swift 50/ W
FM Swift 50/W inkluderer 2 15-liters spande fremstillet af 50% genbrugsplast og 2 6-liters spande fremstillet af 80% genbrugsplast, samt tre holdere til at holde manuelle redskaber inden for nem rækkevidde.
Den funktionelle og åbne FM Swift 50/W rengøringsvogn med $2 imes 15$-liters spande fremstillet af 50 procent genbrugsplast og $2 imes 6$-liters spande fremstillet af 80 procent genbrugsplast er en sand pladsbesparer og er ideel til især små opbevaringsrum med begrænset plads. Udstyret med et dobbelt spandesystem og en universalpresse hjælper den med manuelle rengøringsopgaver selv i trange rum.1 Bortskaffelsesmodulet kan flyttes op og ned efter behov eller foldes sammen for at spare plads, og det er egnet til affaldsposer i forskellige størrelser.2 De to 6-liters spande muliggør sikker opbevaring af rengøringsredskaber og adskillelse efter område: blå for uproblematiske områder og rød for områder med de højeste hygiejnekrav, såsom vaskerum og toiletter. Alternativt kan den rumme 2 til 4 rengøringsmidler i stedet for en 6-liters spand. Med FlexoLink S ($2 imes$) og FlexoLink XL ($1 imes$) redskabsholderne er alle redskaber sikkert fastgjort og klar til brug når som helst.
Funktioner og fordele
Ergonomisk udformet
- Bortskaffelsesmodul med 30° justerbar højdevinkel for nem tømning.
- Ergonomisk vridning takket være den effektive moppetryk.
Pladsbesparende design
- De kompakte dimensioner gør vognen meget manøvredygtig og nem at opbevare.
- For at spare plads kan du blot folde affaldsmodulet sammen og fjerne spandene.
- Toolflex-forbindelser på ydersiderne til fastgørelse af rengøringsredskaber.
Bæredygtighedsfunktioner
- Design med 2 × 15-liters spande fremstillet af 50% genanvendt plast og 2 × 6-liters spande fremstillet af 80% genanvendt plast.
- Ingen unødvendige plastindsatser.
- Modulopbygget system gør det nemt at udskifte enkelte komponenter, så udstyret kan tilpasses efter behov.
Specifikationer
Teknisk data
|Program
|STANDARD
|Farve
|Antracit
|Antal (Stk.)
|1
|Vægt uden tilbehør (kg)
|18
|Vægt inkl. emballage (kg)
|19
|Mål (L x B x H) (mm)
|1004 x 653 x 1198
|Størrelse, emballeret (mm)
|796 x 584 x 403
Videoer
Anvendelsesområder
- Alsidig, når det gælder manuel rengøring, f.eks. i vaskerum eller fællesarealer.
- Hårde gulve