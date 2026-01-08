FloorPro Wipe Care RM 746, 10l
Naturlig, fri for opløsningsmidler, sæbebaseret gulvrens. Skaber en skridsikker, smudsafvisende overfladebehandling, som er meget nemt at polere til en strålende højglans.
Egnet til alle vandafvisende hårde og elastiske gulve, og imponerer med sin skånsomme og plejende sæbebaserede formulering: Gulvrens RM 746 fra Kärcher. Den neutrale hverdagsrens kan både bruges manuelt og med en maskine, og er særligt lavtskummende - til effektiv udnyttelse af tankvolumen i skrubbertørrere. Da der ikke er opløsningsmidler i, er den også egnet til rengøring og behandling af delikate gummigulve eller PVC gulve. Fedt, olie og mineralsk forurening bliver effektivt fjernet, hvilket efterlader en skridsikker og smudsafvisende overfladebehandling, og en frisk og behagelig duft. Hvis det er nødvendigt, kan overfladebehandlingen nemt poleres til en strålende højglans, ved at bruge en single-disc maskine.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|10
|Pakkeenheder (Stk.)
|1
|pH
|9,2
|Vægt (kg)
|10,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|10,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|230 x 188 x 307
Produkt
- Hverdagsrens til alle vandbestandige hårde og elastiske gulve
- Opløser olie-, fedt- og mineralsk forurening.
- Kraftfuld sæberens
- Fremstiller en slidstærk, skidtafvisende film.
- Skridsikker
- Kan nemt poleres. Fremstiller et glinsende højglansfinish.
- Lavtskummende formel
- Skånsom rengøring
- Behagelig, frisk duft
- NTA-fri
- Uden opløsningsmimdler
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- EUH 210 Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.
Anvendelsesområder
- Rengøring af gulve