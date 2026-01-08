Egnet til alle vandafvisende hårde og elastiske gulve, og imponerer med sin skånsomme og plejende sæbebaserede formulering: Gulvrens RM 746 fra Kärcher. Den neutrale hverdagsrens kan både bruges manuelt og med en maskine, og er særligt lavtskummende - til effektiv udnyttelse af tankvolumen i skrubbertørrere. Da der ikke er opløsningsmidler i, er den også egnet til rengøring og behandling af delikate gummigulve eller PVC gulve. Fedt, olie og mineralsk forurening bliver effektivt fjernet, hvilket efterlader en skridsikker og smudsafvisende overfladebehandling, og en frisk og behagelig duft. Hvis det er nødvendigt, kan overfladebehandlingen nemt poleres til en strålende højglans, ved at bruge en single-disc maskine.