Højglans gulve lavet af granit eller gnejs samt andre hårde sten kræver en speciel plejesæbe som tørre uden at efterlade nogle rester eller striber - såsom Højglansrens til gulve, ekstra lavtskummende, RM 755 ES fra Kärcher, om det er til manuel rengøring eller til større områder med en gulvvaskemaskine. Den er ideel til mellemliggende rengøring og vedligeholdelsesrengøring af disse højkvalitets gulvbelægninger, men kan også bruges på andre overflader, inklusivt afledende ESD gulve. Det fjerner hurtigt og pålideligt fedt, olie, sod og den almindelige mineralske forurening skabt af vejsnavs. Det har også en ekstra lavtskummende formulering til brugen sammen med gulvvaskemaskiner og for at gøre effektivt brug af tankvolumen. Højglansrens til gulve, ekstra lavtskummende, RM 755 ES er let adskillelig og efterlader en behagelig, frisk duft efter rengøring.