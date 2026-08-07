FloorPro Shine rengøringsmiddel RM 755, 2.5l
Citrusduftende, lavtskummende højglansrens til alle typer hårde gulve. FloorPro Shine rengøringsmiddel RM 755 tørrer helt uden at efterlade striber. Særdeles velegnet til højglans-stengulve.
Specifikationer
Teknisk data
|Størrelse (l)
|2,5
|Pakkeenheder (Stk.)
|4
|pH
|11
|Vægt inkl. emballage (kg)
|2,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|120 x 120 x 290
Produkt
- Kraftfuld grundrens og hverdagsrens til alle højglans hårde og elastiske gulve.
- Opløser tunge olie, fedt og mineralflekker.
- selvpolerende.
- Tørre uden at efterlade striber.
- Meget lavt skummende.
- Behagelig, frisk duft
- Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
- NTA-fri
- Fri for fosfater
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
- H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
- P264 Vask grundigt efter brug.
- P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Anvendelsesområder
- Rengøring af gulve