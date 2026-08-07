FloorPro Shine rengøringsmiddel RM 755, 2.5l

Citrusduftende, lavtskummende højglansrens til alle typer hårde gulve. FloorPro Shine rengøringsmiddel RM 755 tørrer helt uden at efterlade striber. Særdeles velegnet til højglans-stengulve.

Specifikationer

Teknisk data

Størrelse (l) 2,5
Pakkeenheder (Stk.) 4
pH 11
Vægt inkl. emballage (kg) 2,8
Mål (L x B x H) (mm) 120 x 120 x 290
Produkt
  • Kraftfuld grundrens og hverdagsrens til alle højglans hårde og elastiske gulve.
  • Opløser tunge olie, fedt og mineralflekker.
  • selvpolerende.
  • Tørre uden at efterlade striber.
  • Meget lavt skummende.
  • Behagelig, frisk duft
  • Separerer hurtigt olie / vand i olieseparatoren (nemt separerbar = asf).
  • NTA-fri
  • Fri for fosfater
FloorPro Shine rengøringsmiddel RM 755, 2.5l
FloorPro Shine rengøringsmiddel RM 755, 2.5l
FloorPro Shine rengøringsmiddel RM 755, 2.5l
FloorPro Shine rengøringsmiddel RM 755, 2.5l
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
Advarsler og sikkerhedshenvisninger i henhold til EU direktiver
  • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • P280 Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse
  • P264 Vask grundigt efter brug.
  • P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Anvendelsesområder
  • Rengøring af gulve
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