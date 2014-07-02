Fladfilter

Det foldede fladfilter muliggør våd- og tørsug uden skift af filter. Kompakt filter med lille pladsbehov; rager ikke ind i støvsugerens beholder.

Fladt plisseret filter til våd og tør brug uden filterudskiftning. Kompakt filter med stor overflade, der ikke stikker ned i tanken. Fleksibelt, rengøringsvenligt filter med høj støvtilbageholdelse.

Funktioner og fordele
Filtermateriale
  • Mulighed for våd og tør støvsugning uden filterskifte
  • Tilbageholder store mængder af støv
Fleksibel tilsluting
  • Let at rengøre
Kompakt konstruktion
  • Et stort filterareal på den mindst mulige plads
Specifikationer

Teknisk data

Antal (Stk.) 1
Farve brun
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 205 x 75 x 73