Fladfilter
Det foldede fladfilter muliggør våd- og tørsug uden skift af filter. Kompakt filter med lille pladsbehov; rager ikke ind i støvsugerens beholder.
Fladt plisseret filter til våd og tør brug uden filterudskiftning. Kompakt filter med stor overflade, der ikke stikker ned i tanken. Fleksibelt, rengøringsvenligt filter med høj støvtilbageholdelse.
Funktioner og fordele
Filtermateriale
- Mulighed for våd og tør støvsugning uden filterskifte
- Tilbageholder store mængder af støv
Fleksibel tilsluting
- Let at rengøre
Kompakt konstruktion
- Et stort filterareal på den mindst mulige plads
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|1
|Farve
|brun
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|205 x 75 x 73