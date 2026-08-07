Gummilister til WV 1 (250mm)

Udskiftningssugelæber til stribefri renhed på alle glatte overflader – helt uden dryppende snavset vand. Velegnet til WV 1 Window Vacs.

For permanent stribefrie resultater: Udskift den 250 mm brede sugelæbe hurtigt og nemt. På denne måde rengør din Window Vac alle glatte overflader uden striber. Velegnet til: WV 1, WV 1 Go og WV 1 Compact.

Funktioner og fordele
Hurtig udskiftning af skraberbladet.
Blød silikone liste
Specifikationer

Teknisk data

Antal (Stk.) 2
Farve sort
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 250 x 5 x 45
Anvendelsesområder
  • Glatte overflader
  • Vindue og glasoverflader.
  • Spejle
  • Fliser
  • Brusebad / badekar
  • Arbejdsområder i køkkenet
  • Kondens
  • Solcelleanlæg / Altan solcelleanlæg.