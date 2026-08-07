MJ 180 3-i-1 Multi Jet til K 7 (Premium), FC Plus og Smart Control
Kärchers 3-i-1 Multi spraylanse passer til højtryksrenserne: K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus og K 7 Premium Full Control Plus (fra 2017).
En universel enhed til alle anvendelser: 3-i-1 Multi spraylanse fra Kärcher har trinløs justering af højtryksfladstråle, en roterende dyse og en rensemiddelstråle i én spraylanse. Drej blot spraylansen for at vælge den rette indstilling. Trykket indstilles bekvemt ved hjælp af knapperne på spraypistolen. Velegnet til Kärcher højtryksrensere K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus og K 7 Premium Full Control Plus (fra 2017).
Funktioner og fordele
Fuld kontrol i begge hænder.
- Uendeligt varierende trykregulation med det intellegente pistolgreb.
Ingen besværlig udskiftning af spraylansen.
- Blot drej spraylansen for at vælge den rigtige stråle.
Tre typer sprøjter i en spraylans.
- Rengøringsmiddeldyse, roterende mundstykke og uendelig justerbar højtryks fladstrøm - Til fleksibel virkning.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,5
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|445 x 63 x 63
Til ældre højtrykspistoler fra før 2010 (Pistol M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) påkræves.
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Køretøjer
- Motorcykler og scotere
- Til områder omkring hus og have
- Til rengøring af udendørs trapper og større havestier
- Have/terrasse/balkon møbler
- Hegn.