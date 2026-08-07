MJ 180 3-i-1 Multi Jet til K 7 (Premium), FC Plus og Smart Control

Kärchers 3-i-1 Multi spraylanse passer til højtryksrenserne: K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus og K 7 Premium Full Control Plus (fra 2017).

En universel enhed til alle anvendelser: 3-i-1 Multi spraylanse fra Kärcher har trinløs justering af højtryksfladstråle, en roterende dyse og en rensemiddelstråle i én spraylanse. Drej blot spraylansen for at vælge den rette indstilling. Trykket indstilles bekvemt ved hjælp af knapperne på spraypistolen. Velegnet til Kärcher højtryksrensere K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus og K 7 Premium Full Control Plus (fra 2017).

Funktioner og fordele
Fuld kontrol i begge hænder.
  • Uendeligt varierende trykregulation med det intellegente pistolgreb.
Ingen besværlig udskiftning af spraylansen.
  • Blot drej spraylansen for at vælge den rigtige stråle.
Tre typer sprøjter i en spraylans.
  • Rengøringsmiddeldyse, roterende mundstykke og uendelig justerbar højtryks fladstrøm - Til fleksibel virkning.
Specifikationer

Teknisk data

Farve sort
Vægt (kg) 0,5
Vægt inkl. emballage (kg) 0,6
Mål (L x B x H) (mm) 445 x 63 x 63

Til ældre højtrykspistoler fra før 2010 (Pistol M, 96, 97): Adapter M (2.643-950.0) påkræves.

Videoer
Anvendelsesområder
  • Køretøjer
  • Motorcykler og scotere
  • Til områder omkring hus og have
  • Til rengøring af udendørs trapper og større havestier
  • Have/terrasse/balkon møbler
  • Hegn.