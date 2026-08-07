En universel enhed til alle anvendelser: 3-i-1 Multi spraylanse fra Kärcher har trinløs justering af højtryksfladstråle, en roterende dyse og en rensemiddelstråle i én spraylanse. Drej blot spraylansen for at vælge den rette indstilling. Trykket indstilles bekvemt ved hjælp af knapperne på spraypistolen. Velegnet til Kärcher højtryksrensere K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus og K 7 Premium Full Control Plus (fra 2017).