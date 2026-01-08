Det praktiske SE Crevice Nozzle sprøjteudsugnings sprækkemundstykke er et praktisk tilbehør til tæpperensning i steder der er svære at nå og smalle huller, egnet til alle Kärcher tæpperensere af SE 4, SE 5 og SE 6 serierne. På polstrede møbler og i bilen, får du de bedste rengøringsresultater endnu mere bekvemt og ubesværet. Det smalle mundstykke sprøjter rengøringsmiddel dybt ind i fibrene under højt tryk og suger det op igen sammen med det løsnede snavs. Snavs og lugte bliver fjernet effektivt.