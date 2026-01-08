SE Crevice Nozzle spray ekstraktion

Det praktiske SE Crevice Nozzle sprøjteudsugnings sprækkemundstykke som et tilbehør til tæpperensere gør det muligt at gøre rent selv i de steder der er svære at nå og i smalle rum på polstrede møbler eller i bilen.

Det praktiske SE Crevice Nozzle sprøjteudsugnings sprækkemundstykke er et praktisk tilbehør til tæpperensning i steder der er svære at nå og smalle huller, egnet til alle Kärcher tæpperensere af SE 4, SE 5 og SE 6 serierne. På polstrede møbler og i bilen, får du de bedste rengøringsresultater endnu mere bekvemt og ubesværet. Det smalle mundstykke sprøjter rengøringsmiddel dybt ind i fibrene under højt tryk og suger det op igen sammen med det løsnede snavs. Snavs og lugte bliver fjernet effektivt.

Funktioner og fordele
SE Crevice Nozzle spray ekstraktion: Egnet til alle Kärcher tæpperensere af enhedsserien SE 4, SE 5 og SE 6.
SE Crevice Nozzle spray ekstraktion: Spray Extraction funktion
Fleksibel, også på snævre områder eller områder, der er svære at nå.
SE Crevice Nozzle spray ekstraktion: Bevist Kärcher tæpperenser teknologi.
Til optimale rengøringsresulater.
Specifikationer

Teknisk data

Standardbredde (mm) 35
Farve sort
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,1
Mål (L x B x H) (mm) 241 x 44 x 65
Anvendelsesområder
  • Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)