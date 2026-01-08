SE Crevice Nozzle spray ekstraktion
Det praktiske SE Crevice Nozzle sprøjteudsugnings sprækkemundstykke som et tilbehør til tæpperensere gør det muligt at gøre rent selv i de steder der er svære at nå og i smalle rum på polstrede møbler eller i bilen.
Det praktiske SE Crevice Nozzle sprøjteudsugnings sprækkemundstykke er et praktisk tilbehør til tæpperensning i steder der er svære at nå og smalle huller, egnet til alle Kärcher tæpperensere af SE 4, SE 5 og SE 6 serierne. På polstrede møbler og i bilen, får du de bedste rengøringsresultater endnu mere bekvemt og ubesværet. Det smalle mundstykke sprøjter rengøringsmiddel dybt ind i fibrene under højt tryk og suger det op igen sammen med det løsnede snavs. Snavs og lugte bliver fjernet effektivt.
Funktioner og fordele
Egnet til alle Kärcher tæpperensere af enhedsserien SE 4, SE 5 og SE 6.
Spray Extraction funktionFleksibel, også på snævre områder eller områder, der er svære at nå.
Bevist Kärcher tæpperenser teknologi.Til optimale rengøringsresulater.
Specifikationer
Teknisk data
|Standardbredde (mm)
|35
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|241 x 44 x 65
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Svært tilgængelige områder (hjørner, sprækker, huller etc.)