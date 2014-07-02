Komplet, brugsklar vakuumsikker spiralslange med en diameter på 3/4" og en længde på 3,5 m til oppumpning af vand. Velegnet til direkte tilslutning til havepumper, brugsvandsautomater og husvandværker. Den perfekte forlængerslange til sugesættet eller til brug sammen med sugefiltre. Til førnævnte pumper udstyret med 1" gevind (33,3 mm).