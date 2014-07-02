Sugeslange
Tilslutningsklar, vakuumsikker spiralslange til havepumper, brugsvandsautomater og husvandværker. Bruges også som forlænger af sugeslangesættet eller sammen med sugefiltre.
Komplet, brugsklar vakuumsikker spiralslange med en diameter på 3/4" og en længde på 3,5 m til oppumpning af vand. Velegnet til direkte tilslutning til havepumper, brugsvandsautomater og husvandværker. Den perfekte forlængerslange til sugesættet eller til brug sammen med sugefiltre. Til førnævnte pumper udstyret med 1" gevind (33,3 mm).
Funktioner og fordele
Vakuumresistent spiralslange, kan tilsluttes umiddelbart
- Kan tilsluttes pumpe og anvendes som forlængerslange til sugeslange. Sugefiltre kan også tilsluttes, så sugeslangen kan anvendes som sugeslangesæt.
Specifikationer
Teknisk data
|Længde (m)
|3,5
|Diameter
|3/4″
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,8
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|415 x 400 x 55
Anvendelsesområder
- Pumper vand fra f.eks. regnvandstønde, bassin eller anden kilde.