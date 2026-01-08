De sorte børster på vaskebørstens udskiftelige tilbehør Home & Garden er hårdere end de gennemsigtige børster på det udskiftelige tilbehør Universal – hvilket gør det nemmere at fjerne genstridigt snavs. Ideel til rengøring af modstandsdygtige overflader som sten, metal eller plastik med den roterende vaskebørste. Tilbehøret er kompatibelt med den roterende WB 120 vaskebørste og den tidligere model, WB 100 børsten.