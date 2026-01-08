Udskifteligt tilbehør Home & Garden til WB 120 og WB 100
Til grundig rengøring af modstandsdygtige overflader rundt omkring i hjemmet: Vaskebørstens udskiftelige tilbehør Home & Garden til den roterende vaskebørste.
De sorte børster på vaskebørstens udskiftelige tilbehør Home & Garden er hårdere end de gennemsigtige børster på det udskiftelige tilbehør Universal – hvilket gør det nemmere at fjerne genstridigt snavs. Ideel til rengøring af modstandsdygtige overflader som sten, metal eller plastik med den roterende vaskebørste. Tilbehøret er kompatibelt med den roterende WB 120 vaskebørste og den tidligere model, WB 100 børsten.
Funktioner og fordele
Grove, sorte børster
- Nem rengøring af stædig snavs.
Til overflader i hjemmet
- Ideel til rengøring af robuste overflader såsom sten, metal og plastik.
Valgfrit tilbehør
- Mere alsidighed til en roterende vaskebørste.
Kompabilitet
- Kan bruges med den WB 120 roterende vaskebørste og den tidligere model, WB 100 børsten.
Specifikationer
Teknisk data
|Farve
|sort
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|153 x 153 x 58
Videoer
Kompatible maskiner
Anvendelsesområder
- Garageporte
- Rengøring af tage og baldakiner (f.eks. carport).
- Persienner/rulleskodder.