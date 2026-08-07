WV 6 smalt mundstykke (170 mm, gul)

Ideel til rengøring af bondegårdsvinduer med en brede på 170 mm. Det smalle sugehoved til WV 6 til små vinduesoverflader.

Når store sugehoveder ikke kan komme til – det smalle sugehoved til WV 6 kan takket være en lille bredde på 170 mm komme til langt de fleste steder. Nemt og bekvemmeligt

Funktioner og fordele
Lang silikone visker
  • Den lange silikone visker gør Kärcher WV mere fleksibel og gør det muligt, at rengøre fra top til bund på en gang.
Kompakt størrelse
  • Passer til mindre overflader
Nem at skifte
  • Sugehovedet er nemt at skifte
Specifikationer

Teknisk data

Antal (Stk.) 1
Farve Gul
Vægt (kg) 0,1
Vægt inkl. emballage (kg) 0,2
Mål (L x B x H) (mm) 172 x 98 x 41
Anvendelsesområder
  • Bondegårds vinduer
  • Glatte overflader
  • Spejle
  • Fliser
Tilbehør