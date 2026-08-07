WV 6 smalt mundstykke (170 mm, gul)
Ideel til rengøring af bondegårdsvinduer med en brede på 170 mm. Det smalle sugehoved til WV 6 til små vinduesoverflader.
Når store sugehoveder ikke kan komme til – det smalle sugehoved til WV 6 kan takket være en lille bredde på 170 mm komme til langt de fleste steder. Nemt og bekvemmeligt
Funktioner og fordele
Lang silikone visker
- Den lange silikone visker gør Kärcher WV mere fleksibel og gør det muligt, at rengøre fra top til bund på en gang.
Kompakt størrelse
- Passer til mindre overflader
Nem at skifte
- Sugehovedet er nemt at skifte
Specifikationer
Teknisk data
|Antal (Stk.)
|1
|Farve
|Gul
|Vægt (kg)
|0,1
|Vægt inkl. emballage (kg)
|0,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|172 x 98 x 41
Anvendelsesområder
- Bondegårds vinduer
- Glatte overflader
- Spejle
- Fliser