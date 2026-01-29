Höyrypesuri SC 1 Multi & Up Textile Edition
SC 1 Multi & Up Textile Edition monikäyttöistä 4-in-1-höyrymoppia voidaan käyttää kolmessa eri asennossa ja tekstiilihöyrystimenä – mukautuu täydellisesti yksilöllisiin tarpeisiin.
Kompakti SC 1 Multi & Up Textile Edition 4-in-1 -höyrymoppi puhdistaa ilman kemikaaleja, ja sitä voidaan käyttää vaivattomasti kodin syväpuhdistukseen joko monikäyttöisenä tekstiilihöyrystimenä tai monipuolisena 4-in-1-höyrylaitteena mopin mukana tulevan EasyFix Large -lattiasuutinsarjan ansiosta. Toimii kolmessa eri laiteasennossa – ylhäällä, keskellä ja alhaalla – se mukautuu täydellisesti yksilöllisiin tarpeisiin. Laitteen kompakti ja käytännöllinen muotoilu tekee siitä mukavan käyttää ja helpon säilyttää pienimmässäkin tilassa. SC 1 Multi & Up Textile Edition on käyttövalmis 30 sekunnissa, ja se on helppo täyttää uudelleen irrotettavan vesisäiliön ansiosta – ei pitkiä odotusaikoja tai keskeytyksiä. Vaihdettava kalkinpoistopatruuna varmistaa automaattisen kalkinpoiston tuotteen käyttöiän ajaksi. LED-valonäyttö ohjauspaneelilla mahdollistaa yksinkertaisen ja vaivattoman käytön. Eri tilat, kuten lämmitys, käyttövalmis, höyrytila ja patruunan vaihto, ovat aina näkyvillä.
Ominaisuudet ja edut
Kekseliäs ja monipuolinen 4-in-1 -laite
- Ainutlaatuinen 3-in-1 -konsepti mopin eri asemoinnilla mahdollistaa monenlaisen siivouksen.
- Yläasento: paras ohjattavuus huonekalujen alla ja satunnainen höyrytys. Keskellä: yhdistelmä hyvää ohjattavuutta huonekalujen alla ja mukavaa painoa kädessä. Ala-asento: laite tuntuu kevyeltä kuin höyhen kädessä ja seisoo itsestään lyhyitä taukoja varten.
Kompakti ja käytännöllinen suunnittelu
- Helppo käsitellä laitteen kompaktin rakenteen ansiosta.
- Ergonominen muoto vaivattomaan puhdistukseen.
- Helppo säilyttää.
Keskeytyksetön höyryntuotanto
- Irrotettava säiliö on helppo täyttää milloin tahansa - jatkuva höyry keskeyttämättä työtäsi.
- Älykäs kalkinpoistopatruuna poistaa automaattisesti kalkin vedestä ja pidentää laitteen käyttöikää huomattavasti.
- LED-merkkivalo näyttää, milloin patruuna on vaihdettava seuraavan tunnin sisällä.
LED -valonäyttö hallintapaneelilla
- Helppoa ja vaivatonta käyttöä varten.
- Napauta ohjauspaneelia kevyesti kerran aktivoidaksesi höyryn – fyysistä ponnistelua ei tarvita.
- Helposti ymmärrettävä valonäyttö näyttää seuraavat tilat: lämpeneminen, käyttövalmis, höyrytila ja patruunan vaihto.
Lyhyt lämmitysaika
- Nopea käyttöönotto: Vain 30 sekunnin lämmitysaika.
Suuri EasyFix -lattiasuutin joustavalla nivelellä ja liinan lenkkikiinnitysjärjestelmällä
- Kätevästi vaihdettavat liinat ilman kosketusta likaan.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Työsuoritus per säiliön täyttökerta (n.) (m²)
|n. 30
|Lämmitysteho (W)
|1300
|Virtajohdon pituus (m)
|5
|Lämmitysaika (min)
|0,5
|Säiliötilavuus (ml)
|200
|Vaiheiden määrä (Ph)
|1
|Jännite (V)
|220 / 240
|Taajuus (Hz)
|50 / 60
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|1,6
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|3,3
|Mitat (p x l x k) (mm)
|345 x 113 x 190
Toimitus sisältää
- EasyFix-yleisliina iso lattiapinnoille: 1 kpl
- Mikrokuituliina käsisuuttimeen: 1 kpl
- Kalkinpoistopatruuna: 1 kpl
- Tekstiilihöyrystin
- Käsisuutin
- Lattiasuulake: EasyFix suuri
- Höyryputkien määrä: 2 kpl
- Höyryputkien pituus: 0.5 m
Ominaisuuksia
- Säiliö: irrotettava ja tarvittaessa täytettävä
- Johdon säilytys rungossa
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Hanat
- Pesualtaat
- Laatat ja saumat
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Liesituulettimille
- Keittotasot