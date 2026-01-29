Kompakti SC 1 Multi & Up Textile Edition 4-in-1 -höyrymoppi puhdistaa ilman kemikaaleja, ja sitä voidaan käyttää vaivattomasti kodin syväpuhdistukseen joko monikäyttöisenä tekstiilihöyrystimenä tai monipuolisena 4-in-1-höyrylaitteena mopin mukana tulevan EasyFix Large -lattiasuutinsarjan ansiosta. Toimii kolmessa eri laiteasennossa – ylhäällä, keskellä ja alhaalla – se mukautuu täydellisesti yksilöllisiin tarpeisiin. Laitteen kompakti ja käytännöllinen muotoilu tekee siitä mukavan käyttää ja helpon säilyttää pienimmässäkin tilassa. SC 1 Multi & Up Textile Edition on käyttövalmis 30 sekunnissa, ja se on helppo täyttää uudelleen irrotettavan vesisäiliön ansiosta – ei pitkiä odotusaikoja tai keskeytyksiä. Vaihdettava kalkinpoistopatruuna varmistaa automaattisen kalkinpoiston tuotteen käyttöiän ajaksi. LED-valonäyttö ohjauspaneelilla mahdollistaa yksinkertaisen ja vaivattoman käytön. Eri tilat, kuten lämmitys, käyttövalmis, höyrytila ​​ja patruunan vaihto, ovat aina näkyvillä.