Höyrypesuri SC 1 Multi & Up Textile Edition

SC 1 Multi & Up Textile Edition monikäyttöistä 4-in-1-höyrymoppia voidaan käyttää kolmessa eri asennossa ja tekstiilihöyrystimenä – mukautuu täydellisesti yksilöllisiin tarpeisiin.

Kompakti SC 1 Multi & Up Textile Edition 4-in-1 -höyrymoppi puhdistaa ilman kemikaaleja, ja sitä voidaan käyttää vaivattomasti kodin syväpuhdistukseen joko monikäyttöisenä tekstiilihöyrystimenä tai monipuolisena 4-in-1-höyrylaitteena mopin mukana tulevan EasyFix Large -lattiasuutinsarjan ansiosta. Toimii kolmessa eri laiteasennossa – ylhäällä, keskellä ja alhaalla – se mukautuu täydellisesti yksilöllisiin tarpeisiin. Laitteen kompakti ja käytännöllinen muotoilu tekee siitä mukavan käyttää ja helpon säilyttää pienimmässäkin tilassa. SC 1 Multi & Up Textile Edition on käyttövalmis 30 sekunnissa, ja se on helppo täyttää uudelleen irrotettavan vesisäiliön ansiosta – ei pitkiä odotusaikoja tai keskeytyksiä. Vaihdettava kalkinpoistopatruuna varmistaa automaattisen kalkinpoiston tuotteen käyttöiän ajaksi. LED-valonäyttö ohjauspaneelilla mahdollistaa yksinkertaisen ja vaivattoman käytön. Eri tilat, kuten lämmitys, käyttövalmis, höyrytila ​​ja patruunan vaihto, ovat aina näkyvillä.

Ominaisuudet ja edut
Kekseliäs ja monipuolinen 4-in-1 -laite
  • Ainutlaatuinen 3-in-1 -konsepti mopin eri asemoinnilla mahdollistaa monenlaisen siivouksen.
  • Yläasento: paras ohjattavuus huonekalujen alla ja satunnainen höyrytys. Keskellä: yhdistelmä hyvää ohjattavuutta huonekalujen alla ja mukavaa painoa kädessä. Ala-asento: laite tuntuu kevyeltä kuin höyhen kädessä ja seisoo itsestään lyhyitä taukoja varten.
Kompakti ja käytännöllinen suunnittelu
  • Helppo käsitellä laitteen kompaktin rakenteen ansiosta.
  • Ergonominen muoto vaivattomaan puhdistukseen.
  • Helppo säilyttää.
Keskeytyksetön höyryntuotanto
  • Irrotettava säiliö on helppo täyttää milloin tahansa - jatkuva höyry keskeyttämättä työtäsi.
  • Älykäs kalkinpoistopatruuna poistaa automaattisesti kalkin vedestä ja pidentää laitteen käyttöikää huomattavasti.
  • LED-merkkivalo näyttää, milloin patruuna on vaihdettava seuraavan tunnin sisällä.
LED -valonäyttö hallintapaneelilla
  • Helppoa ja vaivatonta käyttöä varten.
  • Napauta ohjauspaneelia kevyesti kerran aktivoidaksesi höyryn – fyysistä ponnistelua ei tarvita.
  • Helposti ymmärrettävä valonäyttö näyttää seuraavat tilat: lämpeneminen, käyttövalmis, höyrytila ​​ja patruunan vaihto.
Lyhyt lämmitysaika
  • Nopea käyttöönotto: Vain 30 sekunnin lämmitysaika.
Suuri EasyFix -lattiasuutin joustavalla nivelellä ja liinan lenkkikiinnitysjärjestelmällä
  • Kätevästi vaihdettavat liinat ilman kosketusta likaan.
Tiedot

Tekniset tiedot

Työsuoritus per säiliön täyttökerta (n.) (m²) n. 30
Lämmitysteho (W) 1300
Virtajohdon pituus (m) 5
Lämmitysaika (min) 0,5
Säiliötilavuus (ml) 200
Vaiheiden määrä (Ph) 1
Jännite (V) 220 / 240
Taajuus (Hz) 50 / 60
Väri valkoinen
Paino (ilman varusteita) (kg) 1,6
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 3,3
Mitat (p x l x k) (mm) 345 x 113 x 190

Toimitus sisältää

  • EasyFix-yleisliina iso lattiapinnoille: 1 kpl
  • Mikrokuituliina käsisuuttimeen: 1 kpl
  • Kalkinpoistopatruuna: 1 kpl
  • Tekstiilihöyrystin
  • Käsisuutin
  • Lattiasuulake: EasyFix suuri
  • Höyryputkien määrä: 2 kpl
  • Höyryputkien pituus: 0.5 m

Ominaisuuksia

  • Säiliö: irrotettava ja tarvittaessa täytettävä
  • Johdon säilytys rungossa
Käyttökohteet
  • Kovat lattiapinnat
  • Hanat
  • Pesualtaat
  • Laatat ja saumat
  • Ikkunoille ja muille lasipinnoille
  • Liesituulettimille
  • Keittotasot
