Höyryimuri SV 7
Höyrypesu, imurointi ja kuivaus yhdellä kertaa - imevä höyrypesuri SV 7 yhdistää monipuolisuuden ja maksimaalisen käyttömukavuuden yhdessä laitteessa.
Kärcherin imevä höyrypesuri SV 7 yhdistää höyrypesurin edut kuivaimurin vahvuuksiin. Se imuroi esimerkiksi murut lattialta, pyyhkii kostealla liinalla ja kuivaa sitten lattian. Ja se tekee kaiken tämän mukavasti yhdellä kertaa. Näiden vaikuttavien monitoimikoneiden ja sopivien tarvikkeiden avulla jokainen voi pitää kodin puhtaana - yksinkertaisesti, mukavasti, nopeasti ja ilman kemikaaleja.
Ominaisuudet ja edut
3-in-1 laiteHöyrytys, imurointi sekä kuivaus samalla kertaa.
Monivaiheinen suodatusjärjestelmäVesi, karkea lika, vaahto ja HEPA-suodattimet (EN 1822: 1998) poistavat pienimmätkin hiukkaset.
Kätevä lattiasuulakeNopea ja helppo suulakkeen vaihto jotta voidaan käyttää imurointiin, koville pinnoille ja matoilla.
Helppo käyttää
- Imutehon säätö käsikahvassa ja höyryn määrän säätö itse laitteessa.
Neliportainen imutehonsäätö
- Imutehoa voidaan säätää pinnan ja likaisuuden mukaan.
Viisiportainen höyrynmääränsäätö
- Höyryn määrää voidaan säätää pinnan ja likaisuuden mukaan.
Non-stop höyry
- Vesisäiliön täyttö sujuu vaivattomasti ja nopeasti työskentelyn häiriintymättä.
Integroitu johdon säilytys
- Johdon optimaalinen säilytys tilaa säästävään varastointiin.
Lapsilukko
- Lukitsee höyryn laitteen väärinkäytön varalta.
Laaja valikoima toimintoja
- Monikäyttöinen laite laajalla lisävarustevalikoimalla kodin joka paikan kemikaalittomaan puhdistamiseen.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Maks. moottoriteho (W)
|2200
|Vesisäiliön kapasiteetti (l)
|0,45
|Maksimi höyrypaine (bar)
|max. 4
|Vesisuodatin (l)
|1,2
|Alipaine (mbar/kPa)
|210 / 21
|Virtajohdon pituus (m)
|6
|Lämmitysaika (min)
|5
|Säiliötilavuus (l)
|0,5
|Höyryn ulostulomäärä (g/min)
|80
|Lämmitysteho (W)
|1100
|Jatkuva täyttö
|Entistä suurempi imuteho (l)
|0,6
|Väri
|valkoinen
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|9,4
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|15,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|515 x 336 x 340
Toimitus sisältää
- Hepa-suodatintyyppi: HEPA suodatin (EN1822:1998)
- Lattiavarustus imuhöyrytoiminnolla: Kolme eri käyttövaihtoehtoa kovalle ja puupintaisille lattioille sekä kaksi 0,5m pitkää jatkoputkea
- Käsisuulake imuhöyrytoiminnolla: Voidaan yhdistää ikkunasuulakkeeseen (iso ja pieni), harjaosaan tai liinaan
- Imuhöyry kohdesuulake: Voidaan yhdistää jatko-osan kanssa pyöreään harjaan (4 eri väriä)
- Kalustesuulake (pieni ja iso)
- Rakosuutin, huonekaluharja
- Vaahdonesto
- Mittakuppi, puhdistusharja, varustepussi
- Iso ja pieni ikkunasuulake
- Froteeliina: 1 kpl
- Harjasetti, pyöreä
- Harjan kruunun vaihto
- Höyryimurointiputket: 2 kpl, 0.5 m
- Höyryletku käsikahvalla
Ominaisuuksia
- Lapsilukko
- Turvaventtiili
- Kaksoissäiliöjärjestelmä
- Höyryletku käsikahvalla: 1.75 m
Käyttökohteet
- Kovat lattiapinnat
- Hanat
- Pesualtaat
- Laatat ja saumat
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Liesituulettimille
- Keittotasot
Varusteet
Pesuaineet
Varaosat
Etsi täältä varaosat Kärcher laitteeseesi. Osat saat myös alueellisen valtuutetun huoltoliikkeen kautta.