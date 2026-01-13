Kärcherin imevä höyrypesuri SV 7 yhdistää höyrypesurin edut kuivaimurin vahvuuksiin. Se imuroi esimerkiksi murut lattialta, pyyhkii kostealla liinalla ja kuivaa sitten lattian. Ja se tekee kaiken tämän mukavasti yhdellä kertaa. Näiden vaikuttavien monitoimikoneiden ja sopivien tarvikkeiden avulla jokainen voi pitää kodin puhtaana - yksinkertaisesti, mukavasti, nopeasti ja ilman kemikaaleja.