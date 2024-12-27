Kärcher Home & Garden -sovellus

Tuotteen rekisteröinti

Käytä sovellusta keskitetysti laitteidesi rekisteröintikeskuksena. Selkeästi jäsennellyn luettelonäkymän avulla voit seurata Kärcher-tuotteitasi. Laitteen yleiskatsauksen lisäksi se tarjoaa kaikki tiedot yhdessä paikassa, jotta voit käyttää ja ottaa laitteita käyttöön oikein. Näet, mitkä laitteet on kytketty, ja voit muodostaa pariliitoksen suoraan yleiskatsauksesta. Yksityiskohtaiset tuotetiedot sisältävät asennusohjeet ja laitekatsaukset helpottamaan uusien laitteiden ensikäynnistystä, ja lisävarusteita ja pesuaineita voi tilata suoraan sovelluksesta.