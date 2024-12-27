Kärcher Home & Garden -sovellus
Taskukokoinen siivousasiantuntija
Riippumatta siitä, haluatko pestä polkupyöräsi, jynssätä terassin, siivota auton tai puhdistaa kylpyhuoneen ja lattiat – Kärcher Home & Garden -sovellus tekee kaikesta helpompaa. Sovelluksen avulla ei voi vain ohjata Kärcherin tuotteita älykkäillä toiminnoilla, vaan se tarjoaa myös vaiheittaisen tuen uusien laitteiden käynnistyksessä. Se tarjoaa myös pääsyn moniin muihin palveluihin sekä laajaan Kärcher-siivousosaamiseemme. Täältä löydät ohjeet minkä tahansa puhdistusongelman ratkaisemiseen, parhaan hyödyn saamiseen omista tuotteistasi sekä neuvoja siivoukseen hellävaraisesti mutta tehokkaasti.
Tutustu Home & Garden -sovellukseen
Kärcher-siivousasiantuntijasi taskukokoisena!
Tuotteen rekisteröinti
Käytä sovellusta keskitetysti laitteidesi rekisteröintikeskuksena. Selkeästi jäsennellyn luettelonäkymän avulla voit seurata Kärcher-tuotteitasi. Laitteen yleiskatsauksen lisäksi se tarjoaa kaikki tiedot yhdessä paikassa, jotta voit käyttää ja ottaa laitteita käyttöön oikein. Näet, mitkä laitteet on kytketty, ja voit muodostaa pariliitoksen suoraan yleiskatsauksesta. Yksityiskohtaiset tuotetiedot sisältävät asennusohjeet ja laitekatsaukset helpottamaan uusien laitteiden ensikäynnistystä, ja lisävarusteita ja pesuaineita voi tilata suoraan sovelluksesta.
Siivousvinkit kotiin ja pihapiiriin
Sovelluksen kohokohta on Discover-osio, tietovarasto, jossa on kattavat puhdistusohjeet kodin ja pihan kaikille alueille. Täältä löydät hyödyllisiä vinkkejä vaiheittaisilla ohjeilla tehdäksesi siivoustehtävistä todellisen WOW-kokemuksen. Tuotesuositusten ja siivousvinkkien ansiosta jokainen on optimaalisesti valmistautunut käsillä olevaan siivoustyöhön.
Digitaaliset palvelut
Home & Garden -sovellus tarjoaa lukuisia etuja optimoituun käyttökokemukseen.
Saat nopeaa ja mutkatonta apua kaikissa kysymyksissäsi käyttämällä usein kysyttyjä kysymyksiä tai ottamalla yhteyttä suoraan Kärcher-huoltoon. Esimerkiksi uuden Signature Line -tuotteemme lisätakuun hakeminen on erityisen helppoa ja sen voi tehdä nopeasti ja kätevästi sovelluksen kautta.
Älytuotteiden ohjaus
Home & Garden -sovellus tekee siivouslaitteiden hallinnasta ja ohjaamisesta lasten leikkiä. Täällä voit rekisteröidä älykkäitä Kärcher-laitteita ja jopa ohjata niitä älypuhelimesi kautta Bluetoothin avulla.
Smart Control -sarjan painepesureilla voit säätää asetuksia manuaalisesti itse laitteessa tai yksinkertaisesti ja kätevästi siirtää sovelluksessa suositeltuja paineasetuksia erilaisiin puhdistustehtäviin älypuhelimesta laitteeseen.
Uudella FC 8 Smart Signature Line -lattiapesurilla vesimäärää ja rullan nopeutta voidaan säätää yksilöllisesti sovelluksen kautta ja luoda erilaisia lattiaprofiileja kodin eri alueille. Tämä varmistaa, että jokainen huone puhdistetaan optimaalisesti riippumatta siitä, onko niissä laatta, parketti tai muu kova lattia. Lisäksi sovellus näyttää tilastoja puhdistusprosesseista, erityisesti ajan ja veden säästöistä perinteisiin menetelmiin verrattuna.
Älykkäät kohokohdat
FC 8 Smart Signature Line -lattiapesuri
Kärcherin eri lattioille suosittelemat ennalta määritellyt puhdistustilat voidaan siirtää suoraan sovelluksesta laitteeseen.
Lisäksi veden määrää ja rullan nopeutta voidaan säätää yksilöllisesti sovelluksen kautta, jolloin eri lattiaprofiilit voidaan konfiguroida kodin eri alueille.
Muita laitteen sovellusohjattavia asetuksia ja toimintoja ovat: LEDien kytkeminen päälle ja pois, esikastelu- ja tehostustoiminnon kesto, henkilökohtainen tervehdys laitteelta sekä tiettyjen viestien ja ilmoitusten kytkeminen päälle ja pois.
Lisäksi se näyttää tilastoja puhdistusprosesseista, erityisesti ajan ja veden säästöistä perinteisiin menetelmiin verrattuna.
Jos laitteelle on saatavilla uusia järjestelmäpäivityksiä, sovelluksessa näkyy ilmoitus ja päivitys voidaan suorittaa jopa sovelluksesta.
Smart Control -painepesurit
Tämä on premium-luokkaa! Kärcher Smart Control -laitteet ovat ensimmäisiä sovellusohjauksella varustettuja painepesureita. Riippumatta siitä, mitä on puhdistettavana, älykkäät puhdistusvinkit näyttävät oikeat asetukset ja siirtävät ne suoraan älypuhelimesta Kärcher-laitteeseen. Aina oikea paine, aina oikeat tarvikkeet – optimaaliset puhdistustulokset.
Kärcher on synonyymi painepesulle. Olemme erityisen ylpeitä Smart Control -painepesureistamme. Älykkäästä sovellusliitännästä ja ohjauksesta pesukahvaan ja 3-in-1-suihkusuuttimeen – monivuotinen kokemuksemme painepesurien kehittämisestä löytyy jokaisesta laitteesta.
LATAA
Kärcher Home & Garden -sovellus on saatavilla ilmaiseksi Apple Storesta tai Google Play Storesta.